Одинокий зеленоволосый Рак напугал стрельбой иностранца в Петербурге

Уроженец Эстонии рассказал о стрельбе, очевидцем которой он стал на юге Петербурга, полицейским. Они нашли грустного школьника.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая, звонок в полицию 63-летний мужчина с улицы Маршала Захарова сделал накануне около девяти вечера. Он сообщил, что зеленоволосый молодой человек в футболке и шортах у дома 12 по указанной улице стоит с пистолетом и стреляет по бутылкам.



Полицейские нашли у указанного дома 18-летнего печального парня. У него изъяли пневматический пистолет и коробку пулек к нему. Зеленоволосого увезли в отдел.

