Уроженец Эстонии рассказал о стрельбе, очевидцем которой он стал на юге Петербурга, полицейским. Они нашли грустного школьника.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая, звонок в полицию 63-летний мужчина с улицы Маршала Захарова сделал накануне около девяти вечера. Он сообщил, что зеленоволосый молодой человек в футболке и шортах у дома 12 по указанной улице стоит с пистолетом и стреляет по бутылкам.
Полицейские нашли у указанного дома 18-летнего печального парня. У него изъяли пневматический пистолет и коробку пулек к нему. Зеленоволосого увезли в отдел.
На своей странице в соцсетях парень уже долгое время делится своими невеселыми наблюдениями о жизни, предательстве и любви. Среди последних постов утверждение, что «Рак не один, он свободен. Одинок тот, кто остался без него».