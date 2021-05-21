Получение налогового вычета упростили

С 21 мая в России начинает действовать упрощённый порядок получения налоговых вычетов. Соответствующий документ, подписанный президентом 20 апреля, опубликован на портале правовой информации. Упрощённый порядок распространяется на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года.

Теперь не надо собирать документы и заполнять налоговую декларацию для того, чтобы получить вычеты по расходам на покупку жилья, земли и на погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете. Нужно только заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.