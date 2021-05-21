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Получение налогового вычета упростили

С 21 мая в России начинает действовать упрощённый порядок получения налоговых вычетов. Соответствующий документ, подписанный президентом 20 апреля, опубликован на портале правовой информации. Упрощённый порядок распространяется на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года.

Теперь не надо собирать документы и заполнять налоговую декларацию для того, чтобы получить вычеты по расходам на покупку жилья, земли и на погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете. Нужно только заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.

Сроки получения вычета сокращаются с четырёх до полутора месяцев. ФНС получит данные, необходимые для подтверждения права на возврат средств, напрямую от банков.

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Комментарии (1)

Evgeniy Opel_Reshetov
Успокойтесь.
Быдлу вычеты не положены.
Это они так, для вида, глаза замылить перед выборами.
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