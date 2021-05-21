Жители одного из посёлков Выборгского района Ленобласти продолжительное время наблюдают за лисицей, которая поселилась по соседству с людьми.
«Ещё зимой в окрестностях посёлка появилась бесстрашная и нагловатая лисичка, многие её видели, а мы познакомились вчера [18 мая], — рассказывала Александра в сообществе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте». — Мы знали, что она не агрессивная, но вороватая. У кого-то она погрызла лямки рюкзака, а у меня чуть не утащила сумочку, которую я фотографировала на камне. Здорово, что у меня был с собой фотоаппарат».
Затем лису видела участница сообщества Валентина. А 20 мая Александра заметила животное совсем рядом с домами. «Лиса пошла в магазин. За сыром?» — шутит подписчица.