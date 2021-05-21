FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +14
73.60р89.77р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Жители посёлка под Петербургом наблюдают, как лиса ходит в магазин. Видимо, сумочка ей нужна для этого

В посёлке Ленобласти поселилась лисица

Жители одного из посёлков Выборгского района Ленобласти продолжительное время наблюдают за лисицей, которая поселилась по соседству с людьми.

ПоделитьсяПоделиться

«Ещё зимой в окрестностях посёлка появилась бесстрашная и нагловатая лисичка, многие её видели, а мы познакомились вчера [18 мая], — рассказывала Александра в сообществе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте». — Мы знали, что она не агрессивная, но вороватая. У кого-то она погрызла лямки рюкзака, а у меня чуть не утащила сумочку, которую я фотографировала на камне. Здорово, что у меня был с собой фотоаппарат».

Затем лису видела участница сообщества Валентина. А 20 мая Александра заметила животное совсем рядом с домами. «Лиса пошла в магазин. За сыром?» — шутит подписчица.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (4)

vic_5e4cd1938d1a8
Безответственное поведение родительницы.
-Бешенство?
-Нет, не знаем ...
-Пишут, ведь, предупреждают, не подходите к диким животным, особенно, к лисам
- А мы ничего не читаем. Первый раз слышу. Лисичка такая милая ....
reyals
Интересно, какой комментарий оставила бы Александра, если бы в момент фотосессии лисичка цапнула девочку за пальчик?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний