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Роскосмос хочет продавать «проверенные космосом» товары, в том числе бельё и алкоголь

В качестве товарного знака по большому списку категорий товаров госкорпорация «Роскосмос» зарегистрировала фразу «Технологии, проверенные космосом». Её можно будет использовать при продаже товаров, связанных с космической деятельностью. В списке — электроприборы, фармацевтическая продукция, косметика и бытовая химия, нательное бельё, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и т. д.

«Корпорация намерена использовать указанное обозначение как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами и т. д. Возможно, корпорация рассмотрит также создание системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия», — цитирует РИА Новости 21 мая сообщение пресс-службы госкорпорации.

Надпись «Технологии, проверенные космосом» призвана донести до покупателей идею уникальности материалов и технологий — они были в космосе, а теперь доступны для использования в повседневной жизни.

Согласно данным сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, данная фраза зарегистрирована Роскосмосом в качестве товарного знака по большому списку категорий товаров. Это косметика и бытовая химия, фармацевтическая продукция, различные электромеханические агрегаты, электроприборы, нательное белье, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и другое.

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Комментарии (17)

Alkaline
Выпускать под таким брендом нужно в первую очередь сигареты. "Космос". Во вторую - шапки-ушанки.
Modest_5e4ce41f7533b
"Ну и зачем мне эта дура?"
aprahka
Ну когда в космосе прорывов нет, остается только торговать.Видел бы это С. П. Королев...
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