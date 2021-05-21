Роскосмос хочет продавать «проверенные космосом» товары, в том числе бельё и алкоголь

В качестве товарного знака по большому списку категорий товаров госкорпорация «Роскосмос» зарегистрировала фразу «Технологии, проверенные космосом». Её можно будет использовать при продаже товаров, связанных с космической деятельностью. В списке — электроприборы, фармацевтическая продукция, косметика и бытовая химия, нательное бельё, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и
«Корпорация намерена использовать указанное обозначение как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами и
Надпись «Технологии, проверенные космосом» призвана донести до покупателей идею уникальности материалов и технологий — они были в космосе, а теперь доступны для использования в повседневной жизни.
Согласно данным сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, данная фраза зарегистрирована Роскосмосом в качестве товарного знака по большому списку категорий товаров. Это косметика и бытовая химия, фармацевтическая продукция, различные электромеханические агрегаты, электроприборы, нательное белье, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и другое.