Роскосмос хочет продавать «проверенные космосом» товары, в том числе бельё и алкоголь

В качестве товарного знака по большому списку категорий товаров госкорпорация «Роскосмос» зарегистрировала фразу «Технологии, проверенные космосом». Её можно будет использовать при продаже товаров, связанных с космической деятельностью. В списке — электроприборы, фармацевтическая продукция, косметика и бытовая химия, нательное бельё, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и т. д.

«Корпорация намерена использовать указанное обозначение как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами и т. д. Возможно, корпорация рассмотрит также создание системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия», — цитирует РИА Новости 21 мая сообщение пресс-службы госкорпорации.

