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На Адмирала Черокова погибла петербурженка. Её тело собирали по частям

Сотрудники правоохранительных органов восстанавливают обстоятельства, в результате которых 20 мая скончалась жительница Красносельского района Петербурга.

Как сообщают в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», тело человека нашли под окнами высотки на улице Адмирала Черокова, перед этим слышали шум. На место вызвали экстренные службы. Забирать тело пришлось частями — с козырька парадной и тротуара.

Адмирала Черокова 20а
Адмирала Черокова 20аФото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com
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По информации «Фонтанки», погибла жительница этого же дома, которой в этом году должно было исполниться 40 лет. Жила с отцом и сестрой, недавно потеряла мать и работу. Сегодня под камеры она попала на пути к общему балкону, который находится значительно выше её квартиры. Посторонних рядом с ней видеозапись не зафиксировала.

Адмирала Черокова 20а
Адмирала Черокова 20аФото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com

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