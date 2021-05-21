Сотрудники правоохранительных органов восстанавливают обстоятельства, в результате которых 20 мая скончалась жительница Красносельского района Петербурга.
Как сообщают в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», тело человека нашли под окнами высотки на улице Адмирала Черокова, перед этим слышали шум. На место вызвали экстренные службы. Забирать тело пришлось частями — с козырька парадной и тротуара.
По информации «Фонтанки», погибла жительница этого же дома, которой в этом году должно было исполниться 40 лет. Жила с отцом и сестрой, недавно потеряла мать и работу. Сегодня под камеры она попала на пути к общему балкону, который находится значительно выше её квартиры. Посторонних рядом с ней видеозапись не зафиксировала.