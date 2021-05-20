Как рассказал «Фонтанке» представитель правообладателей ООО «Аварит» и ООО «Лавита ДВ» юрист Артем Зайцев, обыск прошел днем 20 мая на улице Савушкина. Склад там снимает ООО «Обогрев Люкс», а приходят полицейские туда второй раз. Первый был два года назад, поводом послужила жалоба клиента на качество товара. Производитель усомнился, что греющий кабель на самом деле произвела корейская компания, провел экспертизу, убедился, что не имеет отношения к спорной продукции и написал заявление в полицию.

Десятки метров греющего кабеля увезли оперативники Приморского района Петербурга со склада компании «Обогрев Люкс». Пока дознание два года тянуло с возбуждением дела, бизнесмены продолжали торговать непонятно чем.

После первого изъятия партии контрафакта правообладателю в возбуждении дела отказали. Прокуратура не согласилась, затем оказалась не та квалификация, и только в апреле 2021 года дознание Приморского района рассмотрело таки состав 180 статьи УК (незаконное использование средств индивидуализации товаров).



Увезли со склада две коробки проводов с маркировкой Heatus и Lavita. Еще на одном мотке никаких опознавательных знаков не нашлось вовсе. Точная сумма ущерба пока не определена. Судя по всему, компания продолжала торговать контрафактом и после первого обыска. Как минимум речь идет о сумме в миллион–полтора рублей и это без репутационных издержек. Представитель правообладателей отметил, что дело не только в деньгах. На свой товар корейцы дают пятилетнюю гарантию, а греющий кабель используют для утепления полов, крыш и водостоков. Где и из чего делается кабель, который продает «Обогрев Люкс», неизвестно. Последствия, в случае, например, пожара, могут быть даже трагическими.



Владеют «Обогрев Люкс» в равных долях Дмитрий Кошкин и Леонид Печкуров. Стоимость компании на 2020 год оценивалась в 127 млн рублей. Несколько раз организация выступала в качестве подрядчика на государственных объектах. Последний — в 2018 году. Они поставили кабель «Центральному институту авиационного моторостроения имени П. И. Баранова».

