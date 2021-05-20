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В лесу под Казанью нашли четыре мешка драгоценностей на 160 млн. На клад указал гражданин Колумбии

В Татарстане нашли похищенные во время ЧМ по футболу драгоценности

Сотрудники полиции Республики Татарстан после долгих поисков нашли драгоценности, похищенные во время чемпионата мира по футболу в Казани в 2018 году.

Как рассказала 20 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк, ценный груз, принадлежащий российской ювелирной компании, был похищен в июле 2018 года во время погрузки на территории Казанской ярмарки. В чемодане, оказавшемся в руках злоумышленника, были бриллианты и украшения на сумму более 160 млн рублей. Пропажу обнаружили только в аэропорту.

По камерам наблюдения и биологическим следам на месте преступления полиция вышла на гражданина Колумбии Валеро Валеро Эдгара Алехандро. По данным следствия, он принимал участие в упаковке багажа. Подозреваемого объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Валеро Валеро Эдгар Алехандро попал в руки правоохранительных органов в Аргентине. Оттуда его экстрадировали в Россию в марте 2021 года.

«Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями», — сообщила Волк.

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Комментарии (2)

Woodruff Shnibbll
Не по Хуану сомбреро....
Редиска Здесь
В Казани знают, что делать с бутылкой из под шампанского...
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