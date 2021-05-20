Сотрудники полиции Республики Татарстан после долгих поисков нашли драгоценности, похищенные во время чемпионата мира по футболу в Казани в 2018 году.



Как рассказала 20 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк, ценный груз, принадлежащий российской ювелирной компании, был похищен в июле 2018 года во время погрузки на территории Казанской ярмарки. В чемодане, оказавшемся в руках злоумышленника, были бриллианты и украшения на сумму более 160 млн рублей. Пропажу обнаружили только в аэропорту.