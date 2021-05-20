Сотрудники полиции Республики Татарстан после долгих поисков нашли драгоценности, похищенные во время чемпионата мира по футболу в Казани в 2018 году.
Как рассказала 20 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк, ценный груз, принадлежащий российской ювелирной компании, был похищен в июле 2018 года во время погрузки на территории Казанской ярмарки. В чемодане, оказавшемся в руках злоумышленника, были бриллианты и украшения на сумму более 160 млн рублей. Пропажу обнаружили только в аэропорту.
По камерам наблюдения и биологическим следам на месте преступления полиция вышла на гражданина Колумбии Валеро Валеро Эдгара Алехандро. По данным следствия, он принимал участие в упаковке багажа. Подозреваемого объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Валеро Валеро Эдгар Алехандро попал в руки правоохранительных органов в Аргентине. Оттуда его экстрадировали в Россию в марте 2021 года.
«Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями», — сообщила Волк.