FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
73.60р89.77р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Фото дня. Над дефектом Смольного работают лучшие силы Водоканала

После прорыва трубы к зданию правительства Петербурга стянулась спецтехника Водоканала. Фотограф «Фонтанки» задокументировал работы по ликвидации последней коммунальной аварии с видом на кабинеты государственников.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Судя по снимкам, сделанным вечером 20 мая, за несколько часов после поступления заявки у входа в городскую администрацию появился идеально ровный шурф. Участок дороги вокруг дефектного отрезка трубопровода огородили, на его территории не покладая рук трудятся несколько специалистов предприятия с привлечением спецтехники. Несмотря на моросящий дождь, за их усердной работой наблюдают чиновники с зонтиками.

ПоделитьсяПоделиться

Ранее в пресс-службе ГУП «Водоканал» «Фонтанке» сообщили, что заявка о прорыве трубы по адресу: Смольный проезд, 1, поступила днём 20 мая. Как выяснили специалисты, течь дала труба диаметром 200 мм. В начале третьего часа дня она уже не текла.

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (4)

OdinokiyDupri
Надеюсь, этот намек они поймут...
Что трубы во всем городе надо срочно менять целиком.
муматор
кого это дефектом назвали?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний