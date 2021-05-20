Судя по снимкам, сделанным вечером 20 мая, за несколько часов после поступления заявки у входа в городскую администрацию появился идеально ровный шурф. Участок дороги вокруг дефектного отрезка трубопровода огородили, на его территории не покладая рук трудятся несколько специалистов предприятия с привлечением спецтехники. Несмотря на моросящий дождь, за их усердной работой наблюдают чиновники с зонтиками.
Ранее в пресс-службе ГУП «Водоканал» «Фонтанке» сообщили, что заявка о прорыве трубы по адресу: Смольный проезд, 1, поступила днём 20 мая. Как выяснили специалисты, течь дала труба диаметром 200 мм. В начале третьего часа дня она уже не текла.
автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»