Пост-приманка 20 мая опубликован в группе «Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее» во «ВКонтакте». «В программе ласковый плеск волн, проплывающие машины, крики чаек и застрявших автомобилистов, песчаный берег с остатками неубранной свалки. Первые туристы уже подъезжают!» — говорится в сообщении петербуржцев, которое дополняют фотографии с лежаками, коктейльным столиком из покрышек и соответствующей табличкой.

Проблема длительного отсутствия ремонта и периодических подтоплений Дизельного проезда возбудила воображение отчаявшихся местных жителей. Для привлечения внимания в качестве альтернативы потерянной загранице они предложили чиновникам воспользоваться уникальным предложением и посетить локальный курорт в Московском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Московского района, указанный проезд нуждается в реконструкции. В настоящее время разработана проектно-сметная документация по его капитальному ремонту, получено положительное заключение СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». В то же время строительно-монтажные работы начнутся не ранее 2022 года и при наличии финансирования, рассказали в пресс-службе со ссылкой на КРТИ.



«Администрация Московского района обратилась в комитет по развитию транспортной инфраструктуры с просьбой приблизить сроки проведения работ в связи со значимостью проезда для жителей нового растущего микрорайона», — добавили в пресс-службе.

СПб ГУДП «Центр», обслуживающее этот участок, в связи с затоплением проезжей части ограничило движение автотранспорта по нему до устранения подтопления, отчитались в районной администрации. Там также отметили, что создана специальная рабочая группа, которая займётся «вопросами недопущения подобных ситуаций» в будущем, до проведения капитального ремонта. В неё входят представители заинтересованных комитетов, специализированных предприятий, застройщики прилегающей территории. На сегодняшний день разрабатывается временная схема отвода воды с участка проезда.