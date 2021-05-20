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Двух российских стрелков выгнали с соревнований за употребление алкоголя

Два кандидата в сборную России по стендовой стрельбе отстранены за нарушение дисциплины на соревнованиях в Италии. Как уточнили 20 мая в пресс-службе Стрелкового союза России, во время Кубка мира по стендовой стрельбе в итальянском Лонато Геннадий Мамкин и Максим Кабацкий употребляли алкогольные напитки.

В результате оба спортсмена были отстранены от участия в отборе кандидатов в сборную России.

Помощник главного тренера сборной Екатерина Бегоулова за аналогичное нарушение была на полгода переведена в методисты.

На Кубке мира Мамкин завоевал две серебряные медали — индивидуальную и командную в упражнении «трап». В составе команды медаль вместе с ним завоевали Кабацкий и Алексей Алипов.

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Комментарии (10)

Norge
Пытались послать за добавкой членов международной федерации, отстреливались до последнего патрона, пока не заснули.
agree1
Во дожили!) Уже и выпить нельзя...
chip1
Совсем Запад голубизной пророс, стрелку и выпить уже нельзя, а были же времена когда курили и пили буржуи поболее чем на святой Руси.
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