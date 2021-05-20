Двух российских стрелков выгнали с соревнований за употребление алкоголя

Два кандидата в сборную России по стендовой стрельбе отстранены за нарушение дисциплины на соревнованиях в Италии. Как уточнили 20 мая в пресс-службе Стрелкового союза России, во время Кубка мира по стендовой стрельбе в итальянском Лонато Геннадий Мамкин и Максим Кабацкий употребляли алкогольные напитки.
В результате оба спортсмена были отстранены от участия в отборе кандидатов в сборную России.
Помощник главного тренера сборной Екатерина Бегоулова за аналогичное нарушение была на полгода переведена в методисты.
На Кубке мира Мамкин завоевал две серебряные медали — индивидуальную и командную в упражнении «трап». В составе команды медаль вместе с ним завоевали Кабацкий и Алексей Алипов.