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Суд продлил арест чиновнику Минкульта Борису Мазо по «эрмитажному делу»

Басманный суд Москвы оставил под арестом еще на три месяца экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве.

«Суд продлил в отношении Мазо меру пресечения на срок до 16 августа», — сообщает 20 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В марте фигуранта о хищении 916 млн рулей, из которых 800 млн злоумышленникам удалось легализовать, экстрадировали из Австрии. Ему вменяют создание преступного сообщества в 2015 году для хищений на эрмитажной стройке, мошенничество и легализацию преступных доходов.

По версии обвинения, в 2015 году Мазо и замминистра культуры Григорий Пирумов создали преступное сообщество для хищения средств, выделенных на строительство фондохранилища Эрмитажа в Санкт-Петербурге. На объект Эрмитаж выделил почти миллиард, возвести объект должна была компания «Мехстройтранс». В период 2015–2016 годов участники преступного сообщества использовали 800 млн рублей, похищенных у Эрмитажа, в финансовых операциях для вывода их в легальный оборот и обналичивания, уточнили в Генпрокуратуре.

Дело Пирумова и других обвиняемых слушается в Красногорском суде Подмосковья. Защита просит вернуть материалы прокуратуре из-за ошибок в обвинительном заключении. Состава преступления в действиях фигурантов нет, уверены адвокаты.

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