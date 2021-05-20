Суд продлил арест чиновнику Минкульта Борису Мазо по «эрмитажному делу»

Басманный суд Москвы оставил под арестом еще на три месяца экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве.

«Суд продлил в отношении Мазо меру пресечения на срок до 16 августа», — сообщает 20 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В марте фигуранта о хищении 916 млн рулей, из которых 800 млн злоумышленникам удалось легализовать, экстрадировали из Австрии. Ему вменяют создание преступного сообщества в 2015 году для хищений на эрмитажной стройке, мошенничество и легализацию преступных доходов.