«Получилось намного больше, чем кто бы то ни думал». Агентству журналистских расследований исполнилось 25 лет

По его словам, Агентство журналистских расследований как явление — это способ существования в свободной журналистике. Родоначальники задали высокую планку — браться за самые острые темы города и страны, но при этом ни от кого не зависеть.

«У нас получилось намного больше, чем кто бы то ни думал. Это целая жизнь, рождение нескольких изданий, которые в разные свои годы были звездами, а некоторые остаются лидерами поныне. Газета «Ваш тайный советник», которая появилась в конце 90-х и состояла целиком из расследований, была уместна и востребована, но сейчас ее сложно представить. Меняется конъюнктура, условия и мы вместе с ними», — сказал Константинов.

«Рецепт очень простой — мы все это строили не как бизнес-проекты. Мы не были бизнесменами и не знали, как это делать, мы просто хотели заниматься качественной журналистикой. Это настоящая свобода и удовольствие создавать для себя такие условия», — добавил Константинов.

Сейчас, считает автор идеи АЖУРа, начинать такой проект было бы сложнее. Ситуация изменилась не только в мире, но и в самом подходе к работе.

«Тогда менялся мир, рушилось старое и появлялось новое. Сегодня на все новое есть подозрения, а проекты обходятся дороже. В то время мы работали не то чтобы бесплатно, но дороже была идея. В наши дни так работать стали бы единицы. Пришли бы хорошие журналисты, но дорогие. Любой труд должен оплачиваться, но в начале пути бывает разное, и найти энтузиастов было бы сложнее».

Агентство журналистских расследований появилось в Петербурге в мае 1996 года. Созданное по инициативе знаменитого петербургского журналиста и писателя Андрея Константинова новое средство массовой информации быстро заявило о себе острыми публикациями. Агентством реализован ряд документальных и художественных книжных проектов. Работа сотрудников агентства способствовала раскрытию резонансных преступлений, совершенных в Петербурге. «Фонтанка», появившаяся в АЖУРе в 2000 году, поздравляет своего родителя.