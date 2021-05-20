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«Получилось намного больше, чем кто бы то ни думал». Агентству журналистских расследований исполнилось 25 лет

Петербургскому Агентству журналистских расследований исполнилось 25 лет. Как рассказал «Фонтанке» 20 мая основатель проекта писатель и журналист Андрей Константинов, издания АЖУР зарекомендовали себя не только лидерами в медиапространстве Петербурга, но и страны.

«У нас получилось намного больше, чем кто бы то ни думал. Это целая жизнь, рождение нескольких изданий, которые в разные свои годы были звездами, а некоторые остаются лидерами поныне. Газета «Ваш тайный советник», которая появилась в конце 90-х и состояла целиком из расследований, была уместна и востребована, но сейчас ее сложно представить. Меняется конъюнктура, условия и мы вместе с ними», — сказал Константинов.

По его словам, Агентство журналистских расследований как явление — это способ существования в свободной журналистике. Родоначальники задали высокую планку — браться за самые острые темы города и страны, но при этом ни от кого не зависеть.

«Рецепт очень простой — мы все это строили не как бизнес-проекты. Мы не были бизнесменами и не знали, как это делать, мы просто хотели заниматься качественной журналистикой. Это настоящая свобода и удовольствие создавать для себя такие условия», — добавил Константинов.

Сейчас, считает автор идеи АЖУРа, начинать такой проект было бы сложнее. Ситуация изменилась не только в мире, но и в самом подходе к работе.

«Тогда менялся мир, рушилось старое и появлялось новое. Сегодня на все новое есть подозрения, а проекты обходятся дороже. В то время мы работали не то чтобы бесплатно, но дороже была идея. В наши дни так работать стали бы единицы. Пришли бы хорошие журналисты, но дорогие. Любой труд должен оплачиваться, но в начале пути бывает разное, и найти энтузиастов было бы сложнее».

Агентство журналистских расследований появилось в Петербурге в мае 1996 года. Созданное по инициативе знаменитого петербургского журналиста и писателя Андрея Константинова новое средство массовой информации быстро заявило о себе острыми публикациями. Агентством реализован ряд документальных и художественных книжных проектов. Работа сотрудников агентства способствовала раскрытию резонансных преступлений, совершенных в Петербурге. «Фонтанка», появившаяся в АЖУРе в 2000 году, поздравляет своего родителя.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Mafioza
Поздравляю отца-основателя и весь АЖУР!
Спасибо за газету "Ваш тайный советник" и одноименный красочный журнал-он классный,и конечно за "Фонтанку"
оставайтесь с нами еще как минимум столько же лет)
Бывший Патриот
С праздником вас, ажур!!! только хотелось бы напомнить вам, что раньше от вас и товарища Константинова были интересные расследование, хорошие книги о коррупции, криминале. Что случилось, куда всё делось??? или уже про нынешних бандитов и коррупцию опасно писать? значит 90е были не так страшны, если тогда писали, а сейчас не пишите. Успехов вашему коллективу всё ровно желаю
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