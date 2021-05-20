Турнир традиционно приурочен ко Дню медицинского работника. В этом году он отмечается 20 июня. Прошлым летом врачам было не до футбола. В «медицинском» «Большом футболе-2021» участвуют восемь клиник Петербурга: Елизаветинская больница, РНИИТО им. Вредена, Госпиталь для ветеранов войн, Мариинская больница, Городская больница № 2, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Городская больница № 26, Городская больница Святого Георгия. Список участников изменился в сравнении с предыдущими играми. Так, новичком стала команда НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена, отказались играть Городская больница № 15, Больница РЖД, НМИЦ им. Алмазова, Александровская и Покровская больницы. Отказались, потому что сложно было собрать команды: кто-то после тяжелого ковида пока не может играть, кто-то работает по-прежнему в красной зоне. Хотя большинство «футболистов» пострадали от коронавирусной инфекции и вышли снова на поле.

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— «Футболистам», перенесшим ковид, конечно, поначалу сложно было тренироваться: мышечная слабость, одышка — одни из самых распространенных осложнений этой болезни. Поэтому входили в тренировочный ритм, наращивали физическую нагрузку постепенно. Кто-то прежде играл в нападении, а теперь стал защитником. Но они говорят, что восстановиться после болезни очень помогли тренировки, — рассказал Василий Дорофеев, председатель футбольного оргкомитета, главный врач Городской больницы № 26.

Сегодня на футбольном поле Кировской СШОР на улице Зины Портновой, 21 играли Елизаветинская больница против ГМБ № 2, счет — 3:0; ГБ № 26 против больницы Святого Георгия, счет — 0:0; НИИ им. Джанелидзе против НИИ им. Вредена, счет 0:0; Мариинская больница против Госпиталя для ветеранов войн, счет — 1:0.

На этой же площадке будут проходить и все последующие соревнования. На 27 мая запланирован II тур — между НИИ им. Вредена и Елизаветинской больницей, Госпиталем для ветеранов войн и ГБ № 26, ГМБ № 2 и НИИ им. Джанелидзе, ГБ Святого Георгия и Мариинской больницей.

