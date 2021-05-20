Годовалого кокер-спаниеля Рокко нанял на работу завод по производству виски в Шотландии. Как пишет National Geographic, пес будет выявлять дефекты в древесине, из которой сделаны бочки. А также «повышать моральный дух сотрудников».
Издание отмечает, что ранее собак уже использовали для поиска взрывчатых веществ, лекарств, наркотиков и многого другого.
«Дерево — это натуральный материал, а дистилляция виски — органический процесс, поэтому наша задача — следить за тем, чтобы все было идеально, когда виски выдерживается в дубовых бочках. Обоняние такой собаки, как Рокко, в 40 раз сильнее человеческого, и мы специально выбрали и обучили Рокко улавливать запах всех дефектов, появляющихся по мере созревания виски», — пояснил помощник директора завода Крис Вуфф.
A sniffer dog in a whisky distillery you say? So proud of our @PN_London team today for uncovering and telling this amazing story! Plus the dog is really cute 🐕https://t.co/BXTOrQD0bt (cl)— Roisin Miller (@roisinmiller) May 19, 2021
Он добавил, что также Рокко отвечает за позитивное настроение рабочих. «Рокко скорее рабочая собака, чем домашний питомец, поэтому у нас есть инструкции не беспокоить его, когда он делает перерыв между сменами, но было приятно наблюдать за повышением морального духа на заводе», — подчеркнул кинолог Стюарт Филлипс, который обучал пса новым навыкам.