Годовалого кокер-спаниеля Рокко нанял на работу завод по производству виски в Шотландии. Как пишет National Geographic, пес будет выявлять дефекты в древесине, из которой сделаны бочки. А также «повышать моральный дух сотрудников».



Издание отмечает, что ранее собак уже использовали для поиска взрывчатых веществ, лекарств, наркотиков и многого другого.



«Дерево — это натуральный материал, а дистилляция виски — органический процесс, поэтому наша задача — следить за тем, чтобы все было идеально, когда виски выдерживается в дубовых бочках. Обоняние такой собаки, как Рокко, в 40 раз сильнее человеческого, и мы специально выбрали и обучили Рокко улавливать запах всех дефектов, появляющихся по мере созревания виски», — пояснил помощник директора завода Крис Вуфф.