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Кокер-спаниель Рокко получил работу на заводе по производству виски

Годовалого кокер-спаниеля Рокко нанял на работу завод по производству виски в Шотландии. Как пишет National Geographic, пес будет выявлять дефекты в древесине, из которой сделаны бочки. А также «повышать моральный дух сотрудников».

Издание отмечает, что ранее собак уже использовали для поиска взрывчатых веществ, лекарств, наркотиков и многого другого.

«Дерево — это натуральный материал, а дистилляция виски — органический процесс, поэтому наша задача — следить за тем, чтобы все было идеально, когда виски выдерживается в дубовых бочках. Обоняние такой собаки, как Рокко, в 40 раз сильнее человеческого, и мы специально выбрали и обучили Рокко улавливать запах всех дефектов, появляющихся по мере созревания виски», — пояснил помощник директора завода Крис Вуфф.

Он добавил, что также Рокко отвечает за позитивное настроение рабочих. «Рокко скорее рабочая собака, чем домашний питомец, поэтому у нас есть инструкции не беспокоить его, когда он делает перерыв между сменами, но было приятно наблюдать за повышением морального духа на заводе», — подчеркнул кинолог Стюарт Филлипс, который обучал пса новым навыкам.

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