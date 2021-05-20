Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунёв совместно с петербургским благотворительным фондом «Свет» проводят розыгрыш мячей с автографами игроков. Вырученные средства будут направлены на помощь детям с онкозаболеваниями.
Разыгрываются несколько мячей: на одном расписались все зенитовцы, ещё несколько — с автографом Андрея Лунёва.
О том, как принять участие в розыгрыше, можно узнать на сайте фонда «Свет». Отметим, что до окончания акции осталось не так много времени — победители будут выбраны случайным образом в прямом эфире »Инстаграма» @svetdeti 21 мая в 19:00 по московскому времени.
В фонде «Фонтанке» также рассказали, что на днях состоялось ещё одно благотворительное мероприятие, связанное с футболом, — прошёл второй футбольный турнир «Дети помогают детям». В турнире участвовали 12 детских команд в возрасте от 8 до 9 лет. В рамках турнира состоялся аукцион, на котором в качестве лотов были представлены ценные трофеи — футболки с автографами звезд футбола, в частности Далера Кузяева и Эдгара Давидса. Всего на турнире было собрано 210 250 рублей в помощь подопечным фонда «Свет».
А 6 июня состоится новый кубок по футболу «Детская жизнь» в парке «Дубки» в Сестрорецке. В нём уже будут соревноваться детские и взрослые команды. «Кто желает принять в кубке участие, могут зарегистрироваться, места ещё есть», — сообщили в благотворительном фонде. Подробности мероприятия — на сайте БФ «Свет».