МИД РФ: «Вакцинирование иностранных граждан пока не предусматривается»

Вопрос о пересмотре правил въезда в РФ для иностранцев с целью вакцинного туризма пока не рассматривается. Об этом 20 мая в ходе подготовки Петербургского международного экономического форума сообщил Руслан Голубовский, заместитель директора консульского департамента МИД России.
«В настоящее время вакцинирование иностранных граждан пока не предусматривается. Вопрос не в том, чтобы менять законодательство по визам, а в том, чтобы охватить [вакциной] достаточную долю населения РФ», — сказал он.
МИД также пока не планирует переоформлять «сгоревшие» из-за пандемии визы гражданам стран, с которыми не восстановлено авиасообщение. По словам Голубовского, это лишено смысла, так как срок новой визы может истечь до того момента, когда авиасообщение будет восстановлено. Но, по его словам, срок оформления российской визы не превышает 5 дней. «Если ограничения будут сняты, не составит труда оформить визу оперативно», — подчеркнул специалист.
Граждане стран, с которыми сообщение возобновлено, могут переоформить визу той же кратности на безвозмездной основе, но нужны документы, которые подтвердят поездку в новые сроки.
Пересматривать условия въезда по электронным визам — в частности, увеличивать срок пребывания или допустимое число въездов, как того просили участники туристической отрасли, власти пока не намерены. «Мы готовы идти и по этому пути, но давайте запустим в том виде, в котором сейчас, и потом по итогам накопленного опыта мы готовы развивать дискуссию о кратности и сроках пребывания», — сказал он.