МИД РФ: «Вакцинирование иностранных граждан пока не предусматривается»

Вопрос о пересмотре правил въезда в РФ для иностранцев с целью вакцинного туризма пока не рассматривается. Об этом 20 мая в ходе подготовки Петербургского международного экономического форума сообщил Руслан Голубовский, заместитель директора консульского департамента МИД России.



«В настоящее время вакцинирование иностранных граждан пока не предусматривается. Вопрос не в том, чтобы менять законодательство по визам, а в том, чтобы охватить [вакциной] достаточную долю населения РФ», — сказал он.

МИД также пока не планирует переоформлять «сгоревшие» из-за пандемии визы гражданам стран, с которыми не восстановлено авиасообщение. По словам Голубовского, это лишено смысла, так как срок новой визы может истечь до того момента, когда авиасообщение будет восстановлено. Но, по его словам, срок оформления российской визы не превышает 5 дней. «Если ограничения будут сняты, не составит труда оформить визу оперативно», — подчеркнул специалист.