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«С непрямым умыслом». Семерым медикам, лечившим Марадону, предъявлено обвинение в его убийстве

Прокуратура предъявила врачам обвинения в смерти Марадоны

Аргентинская прокуратура предъявила обвинения в убийстве с непрямым умыслом семерым медикам, лечившим бывшего футболиста и тренера Диего Марадону. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники в юридических кругах 20 мая сообщает AFP.

Агентство уточняет, что в числе обвиняемых, в частности, нейрохирург Леопольдо Луке, который делал Марадоне операцию на головном мозге, и психиатр Агустина Косачов, занимавшаяся лечением экс-футболиста. Оба свою вину отрицают.

Также обвинения предъявлены психологу, двум медсёстрам, старшей медсестре и ещё одному врачу медучреждения, где лечился Марадона. Если вина медиков будет доказана, им может грозить от 8 до 25 лет лишения свободы.

Основой для обвинений стали результаты проверки обстоятельств лечения Марадоны, которому 3 ноября была проведена операция по удалению субдуральной гематомы в головном мозге. Проводившие проверку эксперты пришли к выводу, что футболисту была оказана медицинская помощь ненадлежащего качества, и Марадона находился без помощи «в течение «длительного периода времени», закончившегося его смертью.

По мнению местной прокуратуры, смерть экс-футболиста стала результатом не профессиональной некомпетентности врачей или их небрежности, а того, что врачи знали, что Марадона умрёт, но ничего не сделали для того, чтобы это предотвратить.

Ранее «Фонтанка» писала, что легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

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