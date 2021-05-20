«С непрямым умыслом». Семерым медикам, лечившим Марадону, предъявлено обвинение в его убийстве

Аргентинская прокуратура предъявила обвинения в убийстве с непрямым умыслом семерым медикам, лечившим бывшего футболиста и тренера Диего Марадону. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники в юридических кругах 20 мая сообщает AFP.
Агентство уточняет, что в числе обвиняемых, в частности, нейрохирург Леопольдо Луке, который делал Марадоне операцию на головном мозге, и психиатр Агустина Косачов, занимавшаяся лечением экс-футболиста. Оба свою вину отрицают.
Также обвинения предъявлены психологу, двум медсёстрам, старшей медсестре и ещё одному врачу медучреждения, где лечился Марадона. Если вина медиков будет доказана, им может грозить от 8 до 25 лет лишения свободы.
Основой для обвинений стали результаты проверки обстоятельств лечения Марадоны, которому 3 ноября была проведена операция по удалению субдуральной гематомы в головном мозге. Проводившие проверку эксперты пришли к выводу, что футболисту была оказана медицинская помощь ненадлежащего качества, и Марадона находился без помощи «в течение «длительного периода времени», закончившегося его смертью.
По мнению местной прокуратуры, смерть экс-футболиста стала результатом не профессиональной некомпетентности врачей или их небрежности, а того, что врачи знали, что Марадона умрёт, но ничего не сделали для того, чтобы это предотвратить.
Ранее «Фонтанка» писала, что легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.