«С непрямым умыслом». Семерым медикам, лечившим Марадону, предъявлено обвинение в его убийстве

Аргентинская прокуратура предъявила обвинения в убийстве с непрямым умыслом семерым медикам, лечившим бывшего футболиста и тренера Диего Марадону. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники в юридических кругах 20 мая сообщает AFP.



Агентство уточняет, что в числе обвиняемых, в частности, нейрохирург Леопольдо Луке, который делал Марадоне операцию на головном мозге, и психиатр Агустина Косачов, занимавшаяся лечением экс-футболиста. Оба свою вину отрицают.



Также обвинения предъявлены психологу, двум медсёстрам, старшей медсестре и ещё одному врачу медучреждения, где лечился Марадона. Если вина медиков будет доказана, им может грозить от 8 до 25 лет лишения свободы.