К совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину пришли с обыском. Это может быть связано с долгами ретейлера

Помимо квартиры предпринимателя на Шпалерной улице в Петербурге, визиты были нанесены другому совладельцу «Юлмарта» Августу Мейеру и еще по восьми адресам, где проживают топ-менеджеры компании



В постановлении об обыске говорится, что в этих локациях могут находиться документы и материалы, которые имеют интерес для следствия.

Не исключено, что проверка связана с долгами ретейлера. Финансовый гигант потребовал долг в 1 млрд рублей. Тот же заём стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Костыгина осенью 2017 года. Но банк не смог доказать суду, что понес убытки, а просрочка по кредиту возникла именно из-за действий ответчиков.