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К совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину пришли с обыском. Это может быть связано с долгами ретейлера

В квартире Дмитрия Костыгина и топ-менеджеров «Юлмарта» прошли обыски

Как стало известно «Фонтанке», 20 мая около 7 утра сотрудники Следственного комитета, оперативники ФСБ и экономической полиции пришли с обыском к совладельцу ретейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину.

Помимо квартиры предпринимателя на Шпалерной улице в Петербурге, визиты были нанесены другому совладельцу «Юлмарта» Августу Мейеру и еще по восьми адресам, где проживают топ-менеджеры компании

В постановлении об обыске говорится, что в этих локациях могут находиться документы и материалы, которые имеют интерес для следствия.

Не исключено, что проверка связана с долгами ретейлера. Финансовый гигант потребовал долг в 1 млрд рублей. Тот же заём стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Костыгина осенью 2017 года. Но банк не смог доказать суду, что понес убытки, а просрочка по кредиту возникла именно из-за действий ответчиков.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Norge
Юлмарт был нормальным работающим бизнесом - кому то для экосистемы его очень не хватает.
Dimitry Antonov
Ничего нового. Банк с государственным участием ничего не смог добиться в судебном порядке, так инициировал уголовное дело. Закончится, возможно, переделом собственности.
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