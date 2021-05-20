«Потом этого себе не прощу». Зеленский отказался дать характеристику Путину

Президент Украины заявил, что хочет быть осторожным со словами, когда описывает своего российского коллегу.



«У меня простая позиция: если просто словами, призывами, которые ни к чему не приводят, мы будем увеличивать риски эскалации — я потом этого себе не прощу», — цитирует 20 мая «Страна.ua» ответ Владимира Зеленского на вопрос о характеристике для Владимира Путина.

Украинский президент отметил, что у него «нет времени думать» о Путине. При этом он подчеркнул, что заинтересован во встрече с лидером соседней страны.