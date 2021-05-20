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«Потом этого себе не прощу». Зеленский отказался дать характеристику Путину

Зеленский не хочет давать характеристику Путину, чтобы избежать эскалации

Президент Украины заявил, что хочет быть осторожным со словами, когда описывает своего российского коллегу.

«У меня простая позиция: если просто словами, призывами, которые ни к чему не приводят, мы будем увеличивать риски эскалации — я потом этого себе не прощу», — цитирует 20 мая «Страна.ua» ответ Владимира Зеленского на вопрос о характеристике для Владимира Путина.

Украинский президент отметил, что у него «нет времени думать» о Путине. При этом он подчеркнул, что заинтересован во встрече с лидером соседней страны.

В ходе своей большой пресс-конференции украинский президент также рассказал, что хочет провести референдум по Донбассу. «Уверен, что через некоторое время мы представим его на суд народа с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработает другой», — отметил Зеленский. Также он назвал выдачу паспортов РФ в Донбассе «первым шагом» к возможной аннексии региона.

В конце апреля в Киеве заявили, что сейчас идет согласование времени и места переговоров с президентом России.

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