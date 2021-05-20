Суд оштрафовал хозяина участка на Малой Посадской. Последний забыл, что Петербург — памятник

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию «Торгавто-Плюс» за работы на Петроградской стороне без согласования комитета по охране памятников. Об этом 20 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Фирма является собственником участка чуть более 2,5 тыс. кв. м, одна грань которого «смотрит» на Малую Посадскую улицу (между домами № 13 и № 15 ). Территория находится, согласно городскому закону об охранных зонах, в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОЗРЗ-1(07). И прилегает сразу к двум памятникам: выявленному объекту культурного наследия (ОКН) «Дом и мастерская К. Н. Гофмана » (Мичуринская, 19) и региональному ОКН «Дома Ш. Д. де Риц-а-Порта » (Малая Посадская, 15–17).

