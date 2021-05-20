Суд оштрафовал хозяина участка на Малой Посадской. Последний забыл, что Петербург — памятник

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию «Торгавто-Плюс» за работы на Петроградской стороне без согласования комитета по охране памятников. Об этом 20 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Фирма является собственником участка чуть более 2,5 тыс. кв. м, одна грань которого «смотрит» на Малую Посадскую улицу (между домами
Закон требует, чтобы любое строительство, реконструкция зданий, строений и сооружений в этой зоне проводились только после получения положительного заключения комитета по охране памятников. Тем не менее на участке были начаты работы, а именно обустройство двух сооружений в виде железобетонных плитных фундаментов, что зафиксировала выездная проверка 10 декабря 2020 года. Разрешение КГИОП на тот момент отсутствовало.
Суд пришел к выводу, что собственник участка нарушил федеральное законодательство об объектах культурного наследия и закон об охранных зонах (
«Фонтанке» не удалось связаться с представителями компании.