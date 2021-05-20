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Суд оштрафовал хозяина участка на Малой Посадской. Последний забыл, что Петербург — памятник

Петербургскую компанию оштрафовали за несогласованные работы в центре города

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию «Торгавто-Плюс» за работы на Петроградской стороне без согласования комитета по охране памятников. Об этом 20 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Фирма является собственником участка чуть более 2,5 тыс. кв. м, одна грань которого «смотрит» на Малую Посадскую улицу (между домами № 13 и № 15). Территория находится, согласно городскому закону об охранных зонах, в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОЗРЗ-1(07). И прилегает сразу к двум памятникам: выявленному объекту культурного наследия (ОКН) «Дом и мастерская К. Н. Гофмана» (Мичуринская, 19) и региональному ОКН «Дома Ш. Д. де Риц-а-Порта» (Малая Посадская, 15–17).

Закон требует, чтобы любое строительство, реконструкция зданий, строений и сооружений в этой зоне проводились только после получения положительного заключения комитета по охране памятников. Тем не менее на участке были начаты работы, а именно обустройство двух сооружений в виде железобетонных плитных фундаментов, что зафиксировала выездная проверка 10 декабря 2020 года. Разрешение КГИОП на тот момент отсутствовало.

Суд пришел к выводу, что собственник участка нарушил федеральное законодательство об объектах культурного наследия и закон об охранных зонах (№ 820–7).

«Фонтанке» не удалось связаться с представителями компании.

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Комментарии (1)

ProstoZloy
"Закон требует, чтобы любое строительство, реконструкция зданий, строений и сооружений в этой зоне проводились только после получения положительного заключения комитета по охране памятников."
Профессионализм и бескорыстность членов этого комитета вызывает большие сомнения. Достаточно посмотреть на массу домов в историческом центре, окна первых этажей которых превращены в двери торговых точек, к которым приварены уродливые лестницы-трапы.
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