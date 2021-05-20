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В белорусских Барановичах (Брестская область) в плотно застроенном районе потерпел крушение Як-130. Оба пилота погибли, ранен местный житель — он получил перелом предплечья. Момент взрыва попал на видео, оно распространяется 20 мая.



Лётчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко 18 мая пытались увести военный Як-130 от населённого пункта. Onliner Belarus сообщал, что пилоты катапультировались, когда убедились, что самолёт не упадёт на жилые дома, но спастись им не удалось. Местные жители сняли на видео место крушения: на земле догорают обломки, парашют зацепился за козырёк дома.



По данным белорусской «Комсомолки», пострадавший мужчина находится в больнице. Обломки самолёта повредили несколько домов, чиновники обещают их отремонтировать. «Повреждены окна в трех многоквартирных домах и в двух индивидуальных. Также специалисты ЖРЭУ города Барановичи выявили несколько повреждений в кровле одного из домов и в целостности вентиляционной шахты. Также осколками повреждены четыре автомобиля», — рассказал изданию председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что причиной крушения стал отказ всех уровней системы управления. «У Як-130 отказали все уровни системы управления. Их четыре и пятая — резервная. Они отказали мгновенно, в течение одной минуты. Каждую секунду один, второй, третий, четвертый уровни управления отказывали. Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность отвести самолет», — заявил Лукашенко на совещании 20 мая, фрагмент его выступления разместил Telegram-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, после предварительный расшифровки «чёрных ящиков» ясно, что пилоты совершили подвиг. «Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека», — приводит слова Лукашенко БелТА. Глава Белоруссии пообещал, что семьям погибших будет оказана всяческая помощь, особенно майору, у которого осталось трое детей. Лукашенко обратил внимание на то, что помимо героев есть и другие люди. По его словам, эти люди писали в соцсетях всякие мерзкие вещи о трагедии и пилотах. «Их иначе как мерзавцами не назовешь», — сказал президент и попросил председателя КГБ Ивана Тетелю подключиться и установить всех «мерзавцев», пишет Sputnik.by.

