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Коронавирус пошел в рост в Петербурге и по стране. В России снова более 9 тысяч заболевших

Заболеваемость коронавирусом в России выросла за сутки более чем на тысячу случаев

За последние сутки в России выявлено 9 232 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость показала солидный рост — накануне было зафиксировано 7 920 случаев. В Петербурге улучшений также не наблюдается — 791 заболевший за 24 часа против 784 вчера.

Летальная статистика на спад тоже не идет: 396 смертей за сутки (390 накануне), из них 40 в Северной столице (43 накануне).

На первом месте по количеству заболевших по-прежнему Москва с 3 312 случаями, Петербург на втором, на третьем Московская область (727). За весь период пандемии в России выявили 4 974 908 случаев коронавируса в 85 регионах. Умер 117 361 человек, выздоровели 4 591 770.

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