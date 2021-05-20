Петербург прощается с Neste. «Татнефть» начинает ребрендинг купленных у финнов АЗС

«Татнефть» начала переводить под свой бренд сети АЗС Neste, которую купила у одноименной финской компании в 2019 году. 21 мая в Приморском районе закроется на реконструкцию первая из 75 точек — на Планерной улице.



До конца 2021 года «Татнефть» планирует обновить в Санкт-Петербурге 15 АЗС. Следующая заправка, где вывеска «Татнефть» сменит Neste, находится по адресу: Октябрьская набережная, 12А.



В рамках ребрендинга «Татнефть» будет развивать в Петербурге новую концепцию — городские АЗС с гастрономическим акцентом, отметил Алексей Никишин, руководитель отдела маркетинга ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»

