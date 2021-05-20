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Петербург прощается с Neste. «Татнефть» начинает ребрендинг купленных у финнов АЗС

В Петербурге появится сеть АЗС с гастрономическим акцентом

«Татнефть» начала переводить под свой бренд сети АЗС Neste, которую купила у одноименной финской компании в 2019 году. 21 мая в Приморском районе закроется на реконструкцию первая из 75 точек — на Планерной улице.

До конца 2021 года «Татнефть» планирует обновить в Санкт-Петербурге 15 АЗС. Следующая заправка, где вывеска «Татнефть» сменит Neste, находится по адресу: Октябрьская набережная, 12А.

В рамках ребрендинга «Татнефть» будет развивать в Петербурге новую концепцию — городские АЗС с гастрономическим акцентом, отметил Алексей Никишин, руководитель отдела маркетинга ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»

Соглашение «Татнефти» с финским концерном по использованию бренда на территории РФ действует до 2024 года. Это позволит плавно провести ребрендинг АЗС и сохранить лояльных покупателей, отмечают в компании.

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Комментарии (3)

Alexoid77
Крысы уже сбежали с корабля
walker-СПб
с гастрономическим акцентом, это простите размороженные сосиски питпродукт подогреваемые по двое суток и хотдоги?
Dimus
С Несте мы давно попрощались. Что общего у них - в этих сосисочных бывает трудно рассчитаться за бензин, поэтому очереди, если время цените- объезжайте стороной.
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