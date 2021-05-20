Соцсети удалили сотни ссылок с деструктивной информацией о стрельбе в казанской школе

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила об удалении деструктивной информации после нападения на школу в Татарстане.



«Роскомнадзор начал блокировать страницы и удалять публикации, посвященные убийце, устроившему бойню в казанской гимназии 175. Отработан вопрос удаления из соцсетей материалов, содержащих информацию деструктивного характера, связанную с трагедией в Казани. Удалено более 300 ссылок на контент подобного рода», — цитирует 20 мая заявление ведомства ТАСС.

