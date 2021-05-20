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Соцсети удалили сотни ссылок с деструктивной информацией о стрельбе в казанской школе

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила об удалении деструктивной информации после нападения на школу в Татарстане.

«Роскомнадзор начал блокировать страницы и удалять публикации, посвященные убийце, устроившему бойню в казанской гимназии 175. Отработан вопрос удаления из соцсетей материалов, содержащих информацию деструктивного характера, связанную с трагедией в Казани. Удалено более 300 ссылок на контент подобного рода», — цитирует 20 мая заявление ведомства ТАСС.

До этого Роскомнадзор удалял в соцсетях страницы, посвященные Ильназу Галявиеву. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила надзорное ведомство проверить активность стрелка в Интернете.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.

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