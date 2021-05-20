Россия и другие страны ЕАЭС отказываются от льгот на ввоз электромобилей с 2022 года

Аналитики издания говорят, что отмена нулевой пошлины замедлит рынок и развитие инфраструктуры. Так, в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) льготу считают ключевым стимулом к развитию сегмента и призывают продлить ее до конца 2024 года.

С 2022 года ввоз электромобилей в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет оплачиваться в размере 15 % от их таможенной стоимости, так как ни одна из стран не выступила за продление нулевой ставки пошлины. Об этом 20 мая сообщает «Коммерсантъ».

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза. Согласно документу, введённая пошлина составит 15 % для электромобилей с 2022 года. Для электротранспорта, уточняет издание, с весны 2020 года пошлина обнулялась сроком до конца 2021 года «с учетом скачка курсов нацвалют и отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры».



В блоке ЕЭК, согласно сведениям «Коммерсанта», заявили, что общественное обсуждение проекта завершается 20 мая, но инициативные предложения стран — членов союза о продлении действия ставки в размере 0 % в комиссию не поступали.



АЕБ, в свою очередь, обратилась в Минэкономики с предложением продлить нулевую пошлину до конца 2024 года. Срок действия льгот там считают недостаточным для формирования значимого объема рынка. Также необходимость нулевой ставки для развития отрасли увидели и в Nissan. Компания ожидает стагнации рынка электромобилей при одобрении новых ставок: своего массового производства такой техники в России нет, и невозможно развить это направление и оправдать инвестиции в развитие инфраструктуры.

