Фельдшер скорой помощи погиб по дороге с вызова в Алтайском крае. Медсестра в больнице. Есть и другие пострадавшие.



Как сообщает региональное ГУ МВД, по предварительным данным, 20 мая около 4:55 на 200-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» (Первомайский район) мужчина 1984 года рождения, двигаясь на «Тойоте Хайлюкс» от Новосибирска в направлении Барнаула, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем скорой помощи УАЗ-39623 под управлением мужчины 1974 года рождения. УАЗ отбросило в правый кювет и перевернуло.

