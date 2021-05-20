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Регистратор «Хайлюкса» записал, как его водитель на Чуйском тракте устроил смертельное ДТП. В скорой машину не узнать

В ДТП на Алтае погиб сотрудник скорой помощи

Фельдшер скорой помощи погиб по дороге с вызова в Алтайском крае. Медсестра в больнице. Есть и другие пострадавшие.

Как сообщает региональное ГУ МВД, по предварительным данным, 20 мая около 4:55 на 200-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» (Первомайский район) мужчина 1984 года рождения, двигаясь на «Тойоте Хайлюкс» от Новосибирска в направлении Барнаула, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем скорой помощи УАЗ-39623 под управлением мужчины 1974 года рождения. УАЗ отбросило в правый кювет и перевернуло.

Скриншот из видео в www.instagram.com/barnaul.insta&nbsp;
Скриншот из видео в www.instagram.com/barnaul.insta 
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Столкновение зафиксировал видеорегистратор «Тойоты», запись выложили в группе «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте». Похоже, водитель иномарки вообще не тормозил: возможно, он уснул за рулём.

Погиб пассажир УАЗа — мужчина 1988 года рождения. Пострадали и были госпитализированы оба водителя и пассажирка УАЗа — женщина 1982 года рождения. «Очевидцы сообщают о погибшем фельдшере. Водитель скорой и второй фельдшер госпитализированы», — пишут в инстаграме Barnaul.insta.

www.instagram.com

Скриншот из видео в www.instagram.com/barnaul.insta&nbsp;
Скриншот из видео в www.instagram.com/barnaul.insta 

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
С такой, прости Господи, "музычкой", как в этой Тойоте, будешь, как зомби, только по прямой бегом, пока лбом не стукнешься
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