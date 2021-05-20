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Дама из «Рендж Ровера» на Карповке отправилась в ресторан и перекрыла дорогу трамваям. Вернувшись, возмутилась

Неаккуратная парковка в центре Петербурга остановила трамваи

Около получаса составила задержка трамвайного движения в Петроградском районе из-за автомобиля, оставленного в зоне запрета остановки.

«Мадам, припарковавшая Range Rover, ещё и утверждает, что трамвай должен «сдать назад». А вообще она приехала покушать», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Как сообщили «Фонтанке» 20 мая в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», движение трамваев было задержано с 18:14 по 18:42. Этот адрес — угол набережной реки Карповки — давно известен нарушениями автомобилистов. Здесь неоднократно проводились профилактические рейды с участием ОГИБДД Петроградского района. Остановка и стоянка автомобилей на данном участке запрещена — дорожный знак видно и на фотографии очевидца.

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Комментарии (30)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Камаз бы себе лучше купила и дороги перегораживала, больше внимания к собственной персоне можно было бы привлечь в городке)))
***_555
Знак, разметка. Штраф 3000 + ущерб от простоя трамваев.
265985280
Известное место. В силу человеческой невнимательности/тупости раз в несколько месяцев там кто-то паркуется, в результате чего встают трамваи. Казалось бы, проблема понятна. Надо немного подумать и исправить проблему раз и навсегда – поставить в этом месте полусферы, например, или расширить проезжую часть или еще что. Но нет, все будут годами исходить говном в адрес водителей, но никто палец о палец не ударит, чтобы решить проблему.
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