«Мадам, припарковавшая Range Rover, ещё и утверждает, что трамвай должен «сдать назад». А вообще она приехала покушать», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Как сообщили «Фонтанке» 20 мая в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», движение трамваев было задержано с 18:14 по 18:42. Этот адрес — угол набережной реки Карповки — давно известен нарушениями автомобилистов. Здесь неоднократно проводились профилактические рейды с участием ОГИБДД Петроградского района. Остановка и стоянка автомобилей на данном участке запрещена — дорожный знак видно и на фотографии очевидца.