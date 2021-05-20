Глава МИД РФ и госсекретарь США провели первые очные переговоры. После Лавров пошутил

Министр иностранных России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Рейкьявике, они продолжались почти два часа и завершились ночью 20 мая. Это была их первая очная встреча с момента назначения Блинкена на пост. Лавров назвал переговоры конструктивными. По его словам, между сторонами есть понимание необходимости «преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы». «Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет», — цитирует РИА Новости главу МИД.

Говоря о ситуации с дипмиссий в России и США, Лавров отметил, что цепная реакция закрытия диппредставительств никого не устраивает. «Этот порочный круг ударов был начат президентом Обамой, когда он уходил из Белого дома <...> Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения нашим президентам», — отметил министр. По его словам, он обсудил с американским коллегой ситуацию на Корейском полуострове, восстановление совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обстановку в Афганистане и другие международные вопросы. «Говорили о том, как мы на данном этапе можем сделать все эти действия более эффективными», — сказал Лавров. Блинкен выразил мнение, США и Россия могут работать по многим направлениям, несмотря на наличие разногласий, и если главы двух стран будут сотрудничать, мир станет безопасней. «Госсекретарь отметил, что США ищут более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», — говорится в заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса, которое цитирует CNN. По его словам, Блинкен призвал Лаврова к тому, чтобы Россия освободила осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида, выразил «глубокую обеспокоенность» относительно российских военных учений вокруг Украины, здоровья заключенного Алексея Навального и «репрессий в отношении оппозиционных организаций», а также мер против «Радио Свобода / Свободная Европа» (признано иноагентом в РФ).