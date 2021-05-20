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Блинкен заявил, что США вынуждены делать антироссийские шаги для защиты национальных интересов

Стабильные и предсказуемые отношения между Россией и Соединенными Штатами пошли бы на пользу народам обеих стран и всему миру. Об этом заявил вечером 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на первых переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча проходит в столице Исландии — Рейкьявике.

«Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира», — цитирует Блинкена ТАСС.

Соединенные Штаты вынуждены делать антироссийские шаги, чтобы защитить свои национальные интересы, Вашингтон не преследует при этом цели добиться дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Москвой, подчеркнул госсекретарь США.

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