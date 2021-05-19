Медики «Зенита» спасли мальчика в Сочи после ДТП на самокате

Сотрудники медицинского штаба молодежной команды «Зенита» оказали неотложную помощь подростку на выезде в Сочи. Как сообщает «Спорт-Экспресс» 19 мая, инцидент произошел днем ранее около 21:00.



Врач «Зенита-м» Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов прогуливались возле отеля, когда у них на глазах произошло ДТП с участием такси и мальчика на самокате. В результате столкновения ребёнок получил открытый перелом и открылось обильное кровотечение.

Через 20–25 минут прибыла скорая помощь, на которой пострадавшего госпитализировали. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.