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Медики «Зенита» спасли мальчика в Сочи после ДТП на самокате

Сотрудники медицинского штаба молодежной команды «Зенита» оказали неотложную помощь подростку на выезде в Сочи. Как сообщает «Спорт-Экспресс» 19 мая, инцидент произошел днем ранее около 21:00.

Врач «Зенита-м» Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов прогуливались возле отеля, когда у них на глазах произошло ДТП с участием такси и мальчика на самокате. В результате столкновения ребёнок получил открытый перелом и открылось обильное кровотечение.

Через 20–25 минут прибыла скорая помощь, на которой пострадавшего госпитализировали. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

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Комментарии (5)

SU LUX INN
не дают спокойно Есть самокатчики кому-то из фонтантки!
Woodruff Shnibbll
А был ли мальчик?
Агроном аэродрома
"прогуливались возле отеля" - какой интересный синоним фразы "вышли покурить"...
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