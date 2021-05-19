Конституционный суд отстоял право на серию одиночных пикетов без согласования

Как сказано в документе, опубликованном 19 мая, неопределённость в законодательстве увидела активистка Ирина Никифорова, которая в прошлом году организовала одиночные пикеты против строительства мусоросжигательного завода в Казани. Она и её единомышленники протестовали практически весь февраль — к зданию регионального кабмина подходил один человек в день и стоял не более часа.

Полиция Татарстана сочла, что раз организатор один и цель одна, то серия пикетов фактически является коллективным публичным мероприятием. Оно в соответствии с положением статьи 7 ФЗ «О митингах» требует согласования с властями, хотя сам по себе одиночный пикет визировать у властей не нужно.

Суд признал Никифорову виновной в проведении несогласованного публичного мероприятия и как организатору назначил по части 2 статьи 20.2 КоАП тридцать часов обязательных работ. Оспорить это решение в вышестоящих инстанциях не вышло. Заявительница пожаловалась на обе статьи, которые позволили признать одиночные пикеты нескольких человек в одном месте, но в разное время акцией, которая требует согласования, без которого перспектива участников — штраф, обязательные работы или до 10 суток в спецприёмнике. В Конституционном суде напомнили, что уже изучали закон о митингах и противоречий в нём одном не увидели. Возможность в конкретном деле приравнять совокупность одиночных пикетов к требующему согласования публичному мероприятию обоснована. Граждане, как отмечено в документе, порой злоупотребляют своим правом и собираются де-юре стоять в одиночном пикете, а де-факто пикетируют группой лиц. Однако только единство замысла и общей организации нельзя считать достаточным доказательством того, что за пикетом прячется коллективная акция. Требовать согласования можно лишь тогда, когда «совокупность одиночных пикетов выражается вовне в одновременном и, как правило, непрерывном участии в ней группы лиц, объективно требующем принятия необходимых обеспечительных мер».