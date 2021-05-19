Конституционный суд отстоял право на серию одиночных пикетов без согласования

Как сказано в документе, опубликованном 19 мая, неопределённость в законодательстве увидела активистка Ирина Никифорова, которая в прошлом году организовала одиночные пикеты против строительства мусоросжигательного завода в Казани. Она и её единомышленники протестовали практически весь февраль — к зданию регионального кабмина подходил один человек в день и стоял не более часа.
Полиция Татарстана сочла, что раз организатор один и цель одна, то серия пикетов фактически является коллективным публичным мероприятием. Оно в соответствии с положением статьи 7 ФЗ «О митингах» требует согласования с властями, хотя сам по себе одиночный пикет визировать у властей не нужно.
Суд признал Никифорову виновной в проведении несогласованного публичного мероприятия и как организатору назначил по части 2 статьи 20.2 КоАП тридцать часов обязательных работ. Оспорить это решение в вышестоящих инстанциях не вышло.
Заявительница пожаловалась на обе статьи, которые позволили признать одиночные пикеты нескольких человек в одном месте, но в разное время акцией, которая требует согласования, без которого перспектива участников — штраф, обязательные работы или до 10 суток в спецприёмнике.
В Конституционном суде напомнили, что уже изучали закон о митингах и противоречий в нём одном не увидели. Возможность в конкретном деле приравнять совокупность одиночных пикетов к требующему согласования публичному мероприятию обоснована. Граждане, как отмечено в документе, порой злоупотребляют своим правом и собираются де-юре стоять в одиночном пикете, а де-факто пикетируют группой лиц.
Однако только единство замысла и общей организации нельзя считать достаточным доказательством того, что за пикетом прячется коллективная акция. Требовать согласования можно лишь тогда, когда «совокупность одиночных пикетов выражается вовне в одновременном и, как правило, непрерывном участии в ней группы лиц, объективно требующем принятия необходимых обеспечительных мер».
Приравнивать к мероприятиям, требующим уведомления властей, одиночные пикеты, которые проводятся в течение нескольких дней и заключаются в ежедневном участии в них не более одного лица, означает несоразмерно ограничивать право на свободу собраний, указали в КС. Судам общей юрисдикции надлежит применять нормы только так и не иначе.
Положения закона о митингах и КоАП сами по себе признаны конституционными, но их толкование в решении по делу Ирины Никифоровой противоречит Основному закону. Её дело подлежит пересмотру.