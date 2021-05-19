Дуров: Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple

Создатель Telegram Павел Дуров продолжает крестовый поход против американской компании Apple. По его словам, в основе бизнес-модели фирмы лежит продажа устаревшего оборудования по завышенной цене, а клиенты по сути — рабы.



«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения для iOS, я чувствую, что попадаю в средневековье, — написал Дуров 19 мая в Telegram. — Однако худшая часть технологий Apple — это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple — вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через их App Store, и вы можете использовать только iCloud от Apple, чтобы изначально сделать резервную копию ваших данных».

