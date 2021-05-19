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Дуров: Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple

Создатель Telegram Павел Дуров продолжает крестовый поход против американской компании Apple. По его словам, в основе бизнес-модели фирмы лежит продажа устаревшего оборудования по завышенной цене, а клиенты по сути — рабы.

«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения для iOS, я чувствую, что попадаю в средневековье, — написал Дуров 19 мая в Telegram. — Однако худшая часть технологий Apple — это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple — вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через их App Store, и вы можете использовать только iCloud от Apple, чтобы изначально сделать резервную копию ваших данных».

В ноябре 2020 года Дуров назвал новый iPhone 12 Pro «невероятно неуклюжей железякой» и раскритиковал Apple за отсутствие инноваций и эксплуатацию наследия Стива Джобса.

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Комментарии (16)

Athair
Просто Apple в последних версиях iOS здорово ограничило приложениям возможности по отслеживанию пользователя и замкнуло на себя рекламный функционал. Вот все и взъелись на Apple...

По мне, так лучше пусть только Apple за мной следит, чем будет следить вконтакт, телеграм, касперский, фейсбук, сбербанк, налоговая, госуслуги, сяоми и т.д., как это происходит на андроиде.
265982495
толпойоп Дуров
SERGEY111
Владение аккаунтом в В Контакте делает вас цифровым рабом Дурова , не ?
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