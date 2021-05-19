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Очки и волшебная палочка Гарри Поттера уйдут с молотка. Их оценивают в несколько десятков тысяч долларов

На аукционе для фанатов фильмов в Лос-Анджелесе продадут очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса

Очки и палочку, которую Дэниел Рэдклифф использовал в фильмах 2010 и 2011 годов «Гарри Поттер и Дары смерти», выставят на аукционе памятных вещей из фильмов и телепередач в Лос-Анджелесе, сообщает 19 мая TMZ.

Палочка «снималась» в первой части, очки — во второй. По данным издания, каждый из предметов оценивается от 30 до 50 тысяч долларов.

Крупнейшая компания по продаже сувениров Prop Store, которая скупает артефакты по всему миру, будет транслировать аукцион онлайн с 29 июня по 1 июля. Во время трехдневного мероприятия будет разыграно более 1200 редких и знаковых лотов. Среди них — знаменитая шляпа Индианы Джонса, которую на съёмках носил Харрисон Форд, дроид с дистанционным управлением R2-SHP из «Звездных войн», пояс Бэтмена и даже головы Маппетов.

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