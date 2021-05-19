Суточная госпитализация в Петербурге выросла за неделю на 46%

19 мая, по сравнению с прошлой средой, на
Доля тяжелых больных —
Риск заражения COVID-19 в Петербурге повышается, отметили в совете.
«Пренебрежение базовыми противоэпидемическими мерами в период пандемии влечет риск получить высокую вирусную нагрузку на организм, которая может преодолеть иммунную защиту и привести к заболеванию. В случае получения большого количества вирусных частиц при заражении человек, не имеющий иммунитета, подвергается большому риску перенести инфекцию в тяжелой форме», — говорится в справке.
Единственный надежный способ защититься от заболевания и его тяжелых последствий — это прививка. За весь период кампании в Петербурге вакцинировано 632 тысячи человек. Из них 533 тысячи полностью. Запасов препарата хватит ещё почти на 175 тысяч человек.