Суточная госпитализация в Петербурге выросла за неделю на 46%

19 мая, по сравнению с прошлой средой, на 11 % выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. В федеральном регистре больных записали за сутки 1 351 случай вместо 1 213 неделей ранее. Еще больше, на 46 % , прибавила суточная госпитализация. В больницы увезли 443 человека (302 неделей ранее). Число свободных коек сокращается. Из 5 543 доступна только 721, или 13 % .



Доля тяжелых больных — 22 % . На ИВЛ находятся 189 пациентов, говорится в справке межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19.