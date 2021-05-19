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Суточная госпитализация в Петербурге выросла за неделю на 46%

Госпитализация и число новых случаев коронавируса продолжают увеличиваться в Петербурге, сообщили в Смольном. Если не соблюдать правила, то высок риск большой вирусной нагрузки, предупреждают горожан.

19 мая, по сравнению с прошлой средой, на 11 % выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. В федеральном регистре больных записали за сутки 1 351 случай вместо 1 213 неделей ранее. Еще больше, на 46 %, прибавила суточная госпитализация. В больницы увезли 443 человека (302 неделей ранее). Число свободных коек сокращается. Из 5 543 доступна только 721, или 13 %.

Доля тяжелых больных — 22 %. На ИВЛ находятся 189 пациентов, говорится в справке межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19.

Риск заражения COVID-19 в Петербурге повышается, отметили в совете.

«Пренебрежение базовыми противоэпидемическими мерами в период пандемии влечет риск получить высокую вирусную нагрузку на организм, которая может преодолеть иммунную защиту и привести к заболеванию. В случае получения большого количества вирусных частиц при заражении человек, не имеющий иммунитета, подвергается большому риску перенести инфекцию в тяжелой форме», — говорится в справке.

Единственный надежный способ защититься от заболевания и его тяжелых последствий — это прививка. За весь период кампании в Петербурге вакцинировано 632 тысячи человек. Из них 533 тысячи полностью. Запасов препарата хватит ещё почти на 175 тысяч человек.

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Комментарии (10)

AlexZZZ
Интересно, почему на разных источниках цифры разные?
Федеральный регистр больных (из статьи): 1351
стопкоронавирус.рф: 784
Яндекс: 784
alexpv
Нет нет Матвиенко с утра сказала что вынужденные выходные пошли на пользу и идеи спад.
Это все происки врагов)
f0ntan
Вот что творит теплая погода, выход всех на улицы
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