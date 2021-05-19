Самосвал со щебенкой протаранил девять автомобилей в свердловском Первоуральске. Очевидцы предполагают, что у тяжелой машины отказали тормоза.
Как пишет E1.RU, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть местной полиции 19 мая в 18:30. Под удар грузовика попали Kia Rio, Volkswagen Amarok, Renault Kaptur, Toyota RAV4, ВАЗ 2114, Hyundai Sonata, Ford Focus и другие легковушки. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. Госпитализирована с сотрясением мозга только одна женщина.
Водителем МАЗа оказался мужчина 1987 года рождения. Правила ПДД в прошлом он почти не нарушал, только в 2019-м ездил без страховки. Признаков опьянения у него нет. Что стало причиной аварии, выясняют специалисты.