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МАЗ без тормозов смял девять автомобилей под Екатеринбургом

Самосвал со щебенкой протаранил девять автомобилей в свердловском Первоуральске. Очевидцы предполагают, что у тяжелой машины отказали тормоза.

Как пишет E1.RU, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть местной полиции 19 мая в 18:30. Под удар грузовика попали Kia Rio, Volkswagen Amarok, Renault Kaptur, Toyota RAV4, ВАЗ 2114, Hyundai Sonata, Ford Focus и другие легковушки. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. Госпитализирована с сотрясением мозга только одна женщина.

Водителем МАЗа оказался мужчина 1987 года рождения. Правила ПДД в прошлом он почти не нарушал, только в 2019-м ездил без страховки. Признаков опьянения у него нет. Что стало причиной аварии, выясняют специалисты.

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Комментарии (2)

Starishok
Очень болезненный переход от государственных автопарков к частным владельцам всего транспорта от самокатов до самолетов и везде аналогичная картина: действительно техника исправна,пока ездит или летает,еще ходит по рекам и морям.Нашей власти не до контроля,ей себя бы оградить от недовольства народа,остальное наплевать и забыть.
мухомор
Почерк профессионала.
* Систематический перегруз 30-50%.
* Отсутствие технического обслуживания. Техника эксплуатируется на убой. Пока машина едет она считается исправной.
* Содержание резины аналогичное. Пока корда не видно - ещё поездит.
А потом ой. Тормоза отказали. Водила не виноват.
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