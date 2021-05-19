Очевидцев удивила работа людей в штатском под присмотром спасателей у Невы в районе проспекта Обуховской Обороны в Петербурге. В соцсетях днем 19 мая появились фотографии с поливающей реку пожарной машиной. Петербуржцы увлеченно фотографировали радугу, которая появилась благодаря такой тренировке.
Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, тренировку проводили не подразделения ведомства, а компания-поставщик. Это машина нового типа, которую только собираются поставлять для работы пожарных в Северной столице. Она оснащена мощным насосом, который может забирать по 200 литров воды в секунду. Работу этого оборудования и проверяли сегодня на Неве.