Биткойн обрушился на 20% и потянул за собой другие криптовалюты

Биткойн упал на 20% за последние сутки и почти на 40% за последнюю неделю. Вслед за ним 19 мая обрушились другие ведущие криптовалюты.



Как следует из данных торгов, на 17:05 мск цена биткойна составила $34,7 тыс. Это на 20% ниже, чем 24 часа назад и на 38% меньше, чем неделей ранее. В апреле биткойн приблизился к пиковым 65 тыс. долларов.



В то же время другая криптовалюта — эфир — подешевела за сутки на 28% и на 42% за неделю, а Dogecoin — на 30% и 28% соответственно. Цена криптовалюты обменника Binance снизилась на 33% (-46% за неделю), а курс цифровой валюты блокчейн-платформы Cardano опустился на 32% (-16%). Растет только криптовалюта Tether — на 0,36% и 0,15% соответственно.

