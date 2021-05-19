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Биткойн обрушился на 20% и потянул за собой другие криптовалюты

Ведущие криптовалюты подешевели на 20–30% на торгах 19 мая

Биткойн упал на 20% за последние сутки и почти на 40% за последнюю неделю. Вслед за ним 19 мая обрушились другие ведущие криптовалюты.

Как следует из данных торгов, на 17:05 мск цена биткойна составила $34,7 тыс. Это на 20% ниже, чем 24 часа назад и на 38% меньше, чем неделей ранее. В апреле биткойн приблизился к пиковым 65 тыс. долларов.

В то же время другая криптовалюта — эфир — подешевела за сутки на 28% и на 42% за неделю, а Dogecoin — на 30% и 28% соответственно. Цена криптовалюты обменника Binance снизилась на 33% (-46% за неделю), а курс цифровой валюты блокчейн-платформы Cardano опустился на 32% (-16%). Растет только криптовалюта Tether — на 0,36% и 0,15% соответственно.

Биткойн падает шестой день подряд. По мнению аналитиков, на это повлияли недавние твиты главы Tesla и SpaceX Илона Маска. Он выразил обеспокоенность неэкологичностью криптовалюты, во время ее добычи нарастает использование ископаемого топлива, в том числе угля. Tesla временно приостановила возможность покупать электромобили за биткойн. Это произошло через полтора месяца после запуска такого способа оплаты. Компания также пообещала не продавать криптовалюты и не проводить операции с ней, пока майнинг не перейдёт «на более устойчивую энергию».

Также специализированные иностранные СМИ связывают сегодняшнее массовое падение криптовалют с заявлением Национального банка Китая, который запретил платежным сервисам и банкам операции с цифровыми валютами. КНР собирается развивать собственный цифровой юань.

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Комментарии (5)

kоt-obormot
Во наш сектор то попал...
bluxer
А скоро за него будут давать в морду.
Goreev
Время покупать.
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