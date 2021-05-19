Минздрав рассказал, сколько детей в России переболели коронавирусом

Коронавирус с начала пандемии выявили у примерно 560 тысяч российских детей в возрасте до 18 лет. Болезнь отпустила не всех —
После перенесённой коронавирусной инфекции мониторинг сатурации необходим около 112 тысяч детей. Тем, кто болел в тяжёлой форме, был на ИВЛ, ведомство рекомендует проводить пульсоксиметрию «для выявления дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии».
Другие предложения в проекте касаются сроков и других деталей обследований и проверок детей, в том числе на предмет сердечно-сосудистых заболеваний, рисков ожирения и появления психических расстройств или зависимости от наркотиков.
В России на сегодняшний день, по данным оперштаба по борьбе с COVID-19, выявлено почти 5 миллионов случаев заражения коронавирусом.