Минздрав рассказал, сколько детей в России переболели коронавирусом

Коронавирус с начала пандемии выявили у примерно 560 тысяч российских детей в возрасте до 18 лет. Болезнь отпустила не всех — 20 % маленьких пациентов нуждаются в контроле за сатурацией. Об этом сообщается в проекте приказа Минздрава, который 19 мая был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.



После перенесённой коронавирусной инфекции мониторинг сатурации необходим около 112 тысяч детей. Тем, кто болел в тяжёлой форме, был на ИВЛ, ведомство рекомендует проводить пульсоксиметрию «для выявления дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии».