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Минздрав рассказал, сколько детей в России переболели коронавирусом

Коронавирус с начала пандемии выявили у примерно 560 тысяч российских детей в возрасте до 18 лет. Болезнь отпустила не всех — 20 % маленьких пациентов нуждаются в контроле за сатурацией. Об этом сообщается в проекте приказа Минздрава, который 19 мая был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

После перенесённой коронавирусной инфекции мониторинг сатурации необходим около 112 тысяч детей. Тем, кто болел в тяжёлой форме, был на ИВЛ, ведомство рекомендует проводить пульсоксиметрию «для выявления дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии».

Другие предложения в проекте касаются сроков и других деталей обследований и проверок детей, в том числе на предмет сердечно-сосудистых заболеваний, рисков ожирения и появления психических расстройств или зависимости от наркотиков.

В России на сегодняшний день, по данным оперштаба по борьбе с COVID-19, выявлено почти 5 миллионов случаев заражения коронавирусом.

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