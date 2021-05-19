Фотографии с места события опубликованы в группе «Пушкин — Царское Село | Павловск». По словам очевидцев, фонтан высотой в несколько этажей забил в результате прорыва трубы у дома 2 на Ахматовской улице в Пушкине.

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что коммунальная авария произошла в рамках проведения гидравлических испытаний. Специалисты отчитались о локализации в 14:30. Дефектный участок огородили для безопасности пешеходов.

«В настоящее время гидравлические испытания продолжаются. К устранению дефекта теплоэнергетики приступят после завершения всех необходимых процедур в рамках тестирования труб на прочность», — добавили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».