Суд против импортозамещения. Смольный оплатит двухлетнему петербуржцу оригинальный швейцарский препарат

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 19 мая, двухлетний мальчик имеет врожденное заболевание — муковисцидоз. Ребёнок получал швейцарский препарат «Пульмозин», лекарство предоставлял комитет. Однако позже Смольный отказал в оригинальном препарате и предложил российский аналог, вызывающий серьёзные побочные эффекты.

Суд обязал комитет по здравоохранению компенсировать затраты петербургской семье на лечение двухлетнего сына. Из-за отказа чиновников родителям пришлось самим покупать оригинальный швейцарский препарат.

Медицинские консилиумы настаивали на «Пульмозине», но чиновники к врачам не прислушались. Родителям пришлось самим приобретать зарубежное лекарство, а затем идти в суд.

Суд взыскал с комитета расходы на приобретение лекарства в размере 38 500 рублей, также Смольный должен выплатить родителям 15 000 рублей морального ущерба.

«Дополнительно сообщаем, что судом вынесено 4 частных определения в адрес председателя комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга в связи с выявленными фактами нарушения законности при организации обеспечения на льготной основе лекарственными препаратами граждан, страдающих онкологическими заболеваниями. Суд обязал принять меры по недопущению впредь нарушений прав и свобод граждан», — добавили в объединённой пресс-службе судов.