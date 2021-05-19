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Суд против импортозамещения. Смольный оплатит двухлетнему петербуржцу оригинальный швейцарский препарат

Суд в Петербурге обязал чиновников оплатить пациенту с муковисцидозом оригинальный препарат вместо дженерика

Суд обязал комитет по здравоохранению компенсировать затраты петербургской семье на лечение двухлетнего сына. Из-за отказа чиновников родителям пришлось самим покупать оригинальный швейцарский препарат.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 19 мая, двухлетний мальчик имеет врожденное заболевание — муковисцидоз. Ребёнок получал швейцарский препарат «Пульмозин», лекарство предоставлял комитет. Однако позже Смольный отказал в оригинальном препарате и предложил российский аналог, вызывающий серьёзные побочные эффекты.

Медицинские консилиумы настаивали на «Пульмозине», но чиновники к врачам не прислушались. Родителям пришлось самим приобретать зарубежное лекарство, а затем идти в суд.

Суд взыскал с комитета расходы на приобретение лекарства в размере 38 500 рублей, также Смольный должен выплатить родителям 15 000 рублей морального ущерба.

«Дополнительно сообщаем, что судом вынесено 4 частных определения в адрес председателя комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга в связи с выявленными фактами нарушения законности при организации обеспечения на льготной основе лекарственными препаратами граждан, страдающих онкологическими заболеваниями. Суд обязал принять меры по недопущению впредь нарушений прав и свобод граждан», — добавили в объединённой пресс-службе судов.

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Комментарии (1)

265034362
Мои поздравления родителям, судье - респект
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