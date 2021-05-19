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В онлайн-шествии «Бессмертного полка» в Петербурге поучаствовали 93 тысячи человек

Организаторы «Бессмертного полка» передали в СК данные тех, кто пытался разместить фото нацистов

Больше ста тысяч желающих присоединиться к виртуальному «Бессмертному полку» 9 мая подали заявки, однако больше 9 тысяч отбор не прошли. К некоторым из них присмотрится СК.

«В онлайн-шествии «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге приняли участие 93 156 человек. Всего было подано 112 733 заявки», — рассказал 19 мая руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Андрей Краснобаев. По его словам, примерно такие же показатели были в прошлом году.

Модерацию не прошли фотографии, где помимо ветерана были представлены другие люди, или фотография не имела отношения к тематике онлайн-шествия.

Организаторы акции также сообщили, что передали в Следственный комитет информацию о тех, кто пытался разместить на сайте проекта запрещённое.

«К сожалению, в этом году, как и в прошлом, модераторы проекта пресекали ряд провокационных попыток размещения в «Бессмертном полку онлайн» портретов нацистских преступников, это были как сами нацисты, так и пособники со стороны коллаборационистов. На сегодняшний день данные этих IP-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации», — рассказала сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Она напомнила, что за реабилитацию нацизма грозит тюремный срок до 5 лет или штраф от 3 до 5 млн рублей.

В 2021 году на участие в акции по всей России было подали заявки около 5 млн человек. Портреты их воевавших родственников показывали 9 Мая в трансляции «Бессмертного полка». На сегодняшний день на сайте 2021.polkrf.ru и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» трансляцию посмотрели уже 6 млн раз. Запись трансляции для всех будет доступна до 31 мая

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