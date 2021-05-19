В онлайн-шествии «Бессмертного полка» в Петербурге поучаствовали 93 тысячи человек

Больше ста тысяч желающих присоединиться к виртуальному «Бессмертному полку» 9 мая подали заявки, однако больше 9 тысяч отбор не прошли. К некоторым из них присмотрится СК.

«В онлайн-шествии «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге приняли участие 93 156 человек. Всего было подано 112 733 заявки», — рассказал 19 мая руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Андрей Краснобаев. По его словам, примерно такие же показатели были в прошлом году.

Модерацию не прошли фотографии, где помимо ветерана были представлены другие люди, или фотография не имела отношения к тематике онлайн-шествия.