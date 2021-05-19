В онлайн-шествии «Бессмертного полка» в Петербурге поучаствовали 93 тысячи человек

Больше ста тысяч желающих присоединиться к виртуальному «Бессмертному полку» 9 мая подали заявки, однако больше 9 тысяч отбор не прошли. К некоторым из них присмотрится СК.
«В онлайн-шествии «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге приняли участие
Модерацию не прошли фотографии, где помимо ветерана были представлены другие люди, или фотография не имела отношения к тематике онлайн-шествия.
Организаторы акции также сообщили, что передали в Следственный комитет информацию о тех, кто пытался разместить на сайте проекта запрещённое.
«К сожалению, в этом году, как и в прошлом, модераторы проекта пресекали ряд провокационных попыток размещения в «Бессмертном полку онлайн» портретов нацистских преступников, это были как сами нацисты, так и пособники со стороны коллаборационистов. На сегодняшний день данные этих IP-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации», — рассказала сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.
Она напомнила, что за реабилитацию нацизма грозит тюремный срок до 5 лет или штраф от 3 до 5 млн рублей.