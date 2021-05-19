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Умелые воры с мешком телефонов увели со счетов москвичей более 16 млн рублей

Полиция раскрыла кражу более 16 млн рублей со счетов жителей Москвы через телефоны

Скриншот из видео&nbsp;«МВД Медиа»
Скриншот из видео «МВД Медиа»
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Полицейские в Москве задержали подозреваемых в краже денег с банковских счетов жителей столицы. Обчищали счета они дистанционно — при помощи телефонов своих жертв. Полиция предполагает, что на их совести больше ста преступлений.

Как сообщает 19 мая «МВД Медиа», злоумышленники, находясь в общественных местах, похищали мобильные телефоны москвичей. Через них они получали доступ к личным кабинетам онлайн-банков своих жертв и переводили с них деньги на свои счета, либо совершали покупки. Помимо этого, подозреваемые незаконно оформляли на имена потерпевших кредиты, а полученные деньги использовали по своему усмотрению.

Московские полицейские совместно с коллегами из Ставропольского края и сотрудниками Росгвардии одновременно задержали на территории Московского региона пятерых подозреваемых. Двое в настоящее время находятся под стражей, двоих отпустили под подписку и еще одного посадили под домашний арест. При обысках правоохранители изъяли множество мобильных телефонов, компьютеры и другие вещдоки.

Следствие возбудило 17 уголовных дел по части 3 статьи 158 УК РФ (кража), а общий материальный ущерб от действий злоумышленников превысил 16 миллионов рублей. Более того, у полицейских имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастными более чем к сотне аналогичных преступлений. Предварительное расследование продолжается.

Скриншот из видео&nbsp;«МВД Медиа»
Скриншот из видео «МВД Медиа»

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