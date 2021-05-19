Полицейские в Москве задержали подозреваемых в краже денег с банковских счетов жителей столицы. Обчищали счета они дистанционно — при помощи телефонов своих жертв. Полиция предполагает, что на их совести больше ста преступлений.



Как сообщает 19 мая «МВД Медиа», злоумышленники, находясь в общественных местах, похищали мобильные телефоны москвичей. Через них они получали доступ к личным кабинетам онлайн-банков своих жертв и переводили с них деньги на свои счета, либо совершали покупки. Помимо этого, подозреваемые незаконно оформляли на имена потерпевших кредиты, а полученные деньги использовали по своему усмотрению.