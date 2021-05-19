Полицейские в Москве задержали подозреваемых в краже денег с банковских счетов жителей столицы. Обчищали счета они дистанционно — при помощи телефонов своих жертв. Полиция предполагает, что на их совести больше ста преступлений.
Как сообщает 19 мая «МВД Медиа», злоумышленники, находясь в общественных местах, похищали мобильные телефоны москвичей. Через них они получали доступ к личным кабинетам онлайн-банков своих жертв и переводили с них деньги на свои счета, либо совершали покупки. Помимо этого, подозреваемые незаконно оформляли на имена потерпевших кредиты, а полученные деньги использовали по своему усмотрению.
Московские полицейские совместно с коллегами из Ставропольского края и сотрудниками Росгвардии одновременно задержали на территории Московского региона пятерых подозреваемых. Двое в настоящее время находятся под стражей, двоих отпустили под подписку и еще одного посадили под домашний арест. При обысках правоохранители изъяли множество мобильных телефонов, компьютеры и другие вещдоки.
Следствие возбудило 17 уголовных дел по части 3 статьи 158 УК РФ (кража), а общий материальный ущерб от действий злоумышленников превысил 16 миллионов рублей. Более того, у полицейских имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастными более чем к сотне аналогичных преступлений. Предварительное расследование продолжается.