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В Петербурге сокращают минимум по количеству детей для получения звания «заслуженного воспитателя»

В Петербурге власти упрощают правила участия семей в конкурсе на звание «За заслуги в воспитании детей», сокращая требование к минимальному количеству отпрысков. Соответствующий законопроект 19 мая депутаты на заседании парламента приняли в первом чтении.

Сейчас на звание I степени могут претендовать семьи с 10 и более детьми, II — от семи до девяти детей, для III — 5 или 6 воспитанников. Соответственно, законопроект снижает их число для первой группы до 7 детей, для второй — до 5 или 6, для третьей — не менее четырех.

В прошлом году, например, конкурс на присвоение звания I степени не состоялся, так же, как и на присвоение III степени, пояснил представитель губернатора в парламенте Юрий Шестериков.

В текущем году к награде будет прилагаться денежная премия. Всего на эти цели в бюджете заложено полмиллиона рублей.

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