В Петербурге сокращают минимум по количеству детей для получения звания «заслуженного воспитателя»

В Петербурге власти упрощают правила участия семей в конкурсе на звание «За заслуги в воспитании детей», сокращая требование к минимальному количеству отпрысков. Соответствующий законопроект 19 мая депутаты на заседании парламента приняли в первом чтении.



Сейчас на звание I степени могут претендовать семьи с 10 и более детьми, II — от семи до девяти детей, для III — 5 или 6 воспитанников. Соответственно, законопроект снижает их число для первой группы до 7 детей, для второй — до 5 или 6, для третьей — не менее четырех.

