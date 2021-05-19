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Prisma закроет супермаркет в Кировском универмаге. Магазин в «Варшавском экспрессе» исчезнет с привычного места

Финский ретейлер Prisma сокращает присутствие в Петербурге

Сеть Prisma оптимизирует свою сеть. Как стало известно «Фонтанке», финский ретейлер 29 мая закроет супермаркет в Кировском универмаге на проспекте Стачек. Информацию подтвердили в торговой точке, но причину не назвали. В пресс-службе компании на момент публикации не ответили на запрос.

Летом 2021 года с привычного места исчезнет и магазин в «Варшавском экспрессе». Партнеры компании получили информацию, что это случится 2 августа. Но в управляющей компании «Адамант» сообщили, что на данный момент финская сеть рассматривает переезд в другую часть здания. Это связано с реконцепцией комплекса, в котором должен появиться фуд-холл. Prisma останется его частью, подчеркнули в «Адаманте».

Сейчас сеть Prisma насчитывает 17 супермаркетов в Петербурге. Ранее компания объявляла о планах открыть еще 10 точек к 2024 году.

© Фонтанка.Ру

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