Prisma закроет супермаркет в Кировском универмаге. Магазин в «Варшавском экспрессе» исчезнет с привычного места

Сеть Prisma оптимизирует свою сеть. Как стало известно «Фонтанке», финский ретейлер 29 мая закроет супермаркет в Кировском универмаге на проспекте Стачек. Информацию подтвердили в торговой точке, но причину не назвали. В пресс-службе компании на момент публикации не ответили на запрос.



Летом 2021 года с привычного места исчезнет и магазин в «Варшавском экспрессе». Партнеры компании получили информацию, что это случится 2 августа. Но в управляющей компании «Адамант» сообщили, что на данный момент финская сеть рассматривает переезд в другую часть здания. Это связано с реконцепцией комплекса, в котором должен появиться фуд-холл. Prisma останется его частью, подчеркнули в «Адаманте».