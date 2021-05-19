В Петербурге сельхозпроизводители смогут ставить павильоны без торгов

Малый и средний бизнес в Петербурге сможет заключать с городом договоры на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) без проведения аукциона. Такое дополнение в закон об НТО 19 мая на заседании парламент Петербурга принял в первом чтении.



Инициативу разработали коммунист Александр Рассудов и единоросс Денис Четырбок.



Получить в аренду землю под павильон сможет только малый и средний бизнес. Рассудов, отвечая на вопрос коллег, пояснил, что законопроект не содержит ограничений по месту прописки бизнеса, то есть претендовать на размещение лотков на таких условиях могут и фермеры из других регионов.

