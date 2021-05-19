Редакцию новосибирского портала НГС посетили трое мужчин грозной наружности. Они устроили разборки с журналистом издания Ильей Калининым из-за его статьи про местную предпринимательницу Светлану Манину. По информации издания, владелица бутика модной итальянской одежды Perfect Style задолжала миллионы.



Как рассказал сам Калинин 19 мая, около 13:10 по новосибирскому времени в редакцию пришли трое мужчин: некий Нисими с братом и адвокатом Александром Шариным, который показал свое удостоверение.



«Он стал выяснять, зачем я написал эту статью. Заявил, что она лживая, никаких аргументов не приводил. Потребовал ее удалить. Сказал, что он друг семьи Светланы Маниной, — вспоминает Илья Калинин. — Он заметил телефон со включенным диктофоном, потребовал выключить и схватил его. Матерился, затем встал и закрыл дверь в комнату переговоров. Я встал, чтобы открыть дверь. И тогда он начал меня сильно отпихивать от двери».