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Камера сняла разборки «солидных мужчин» с журналистом в Новосибирске

Трое мужчин напали на журналиста в новосибирской редакции под видеокамерами

Редакцию новосибирского портала НГС посетили трое мужчин грозной наружности. Они устроили разборки с журналистом издания Ильей Калининым из-за его статьи про местную предпринимательницу Светлану Манину. По информации издания, владелица бутика модной итальянской одежды Perfect Style задолжала миллионы.

Как рассказал сам Калинин 19 мая, около 13:10 по новосибирскому времени в редакцию пришли трое мужчин: некий Нисими с братом и адвокатом Александром Шариным, который показал свое удостоверение.

«Он стал выяснять, зачем я написал эту статью. Заявил, что она лживая, никаких аргументов не приводил. Потребовал ее удалить. Сказал, что он друг семьи Светланы Маниной, — вспоминает Илья Калинин. — Он заметил телефон со включенным диктофоном, потребовал выключить и схватил его. Матерился, затем встал и закрыл дверь в комнату переговоров. Я встал, чтобы открыть дверь. И тогда он начал меня сильно отпихивать от двери».

НГС — новости Новосибирска

После этого сотрудники редакции НГС нажали тревожную кнопку и открыли дверь. Мужчины еще какое-то время угрожали, вспоминая дочь журналиста и угрожая закрыть редакцию, но ретировались за несколько минут до прибытия правоохранителей.

Журналист НГС написал заявление в полицию на оскорбления, угрозы физической расправой и применение физической силы. Также в редакции усмотрели в случившемся признаки состава преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации.

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Комментарии (9)

Владислав М
Эти бородачи застряли в 90-х. Сейчас за такое на нары отправляются. Ну и раз у торговки такая группа поддержки, значит она и сама не лучше.
житель города П.
Предпринимательница, а ресурсов привлечь не хамов а специалистов по работе с СМИ - не хватило? Типичная ситуация, аргументов в ее пользу - масса, схемы работы понятны, ближайший возможный результат-минимум: "статья-противовес" + комментарий от этого СМИ с объяснением ситуации (что уже на пользу предпринимательницы играет). А на самом деле, если там ложь и недостоверная информация - исправление статьи или её снятие (ну или опровержение).
Макс Никольский
Да всё тут понятно, к сожалению. По долгам всяких "юриков"хозяйствующих субъектов все статьи заказные. Заказываются они, понятно, кредиторами и не напрямую журналамерам, а владельцам изданий. И откатить в исходную ="пельмени раскатать назад" журналистишка в принципе не способен. Дурачок-адвокат этого не знал. Иначе бы не удостоверением "светил", а просто кинул пару "molotoff coctell" ночкой лунной или иным способом сервера редакторско-издательские уконтропупил...
Жаль, журналамер в репу не получил на видео: редкостно-приятственное зрелище...
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