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Ночной укол: в Петербурге открыли первый круглосуточный пункт вакцинации

Первый пункт вакцинации 24/7 появился в Петербурге

Первый круглосуточный пункт вакцинации появился в Петербурге. Желающих уколоться в ночное время ждут на проспекте Шаумяна.

«Пункт вакцинации в поликлиническом отделении № 10 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» на пр. Шаумяна, д. 51, переведен в круглосуточный режим. В ночь на 19.05.2021 в период с 20:00 до 08:00 вакцинировано 5 человек», — рассказали «Фонтанке» 19 мая в комздраве.

В Петербурге развернуты 134 прививочных пункта и 15 мобильных пунктов вакцинации, работают 23 выездные бригады. Первую прививку от коронавируса сделали более 622 тысяч горожан, около 40% из них — петербуржцы старше 60 лет. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли более 520 тысяч человек.

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Комментарии (2)

zzz34
Все недоумки уже привились
SapienS
Хорошие новости, но от идиотов-антипрививочников, к сожалению, это не спасет.
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