Контрольно-счетная палата Петербурга выявила в 2020 году нарушений более чем на 17 млрд рублей

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга по итогам проверок в 2020 году выявили нарушений на 17,5 млрд рублей. Об этом рассказал 19 мая глава КСП Константин Желудков во время отчета перед Заксобранием города.
По итогам года 24 должностных лица привлекли к административной ответственности, шестерых — оштрафовали, 19 человек были уволены, а пятнадцати объявили выговоры. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве после проверки МО «Город Колпино» и образовательного учреждения «Балтийский берег».
За год КСП выявила более 3,3 тысячи нарушений. При этом объем средств, которые были потрачены нецелевым образом, снизился с 344,2 млн до 316,1 млн рублей. А объем неэффективно использованных бюджетных средств по сравнению с 2019 годом, наоборот, вырос с 785,5 млн до 7,2 млрд рублей — в девять раз.
Устранили или приняли к сведению нарушения на 2,6 млрд рублей. 6 млн вернулись в бюджет, еще 3,3 млн — «вернулись» в качестве выполненных работ.