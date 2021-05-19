Контрольно-счетная палата Петербурга выявила в 2020 году нарушений более чем на 17 млрд рублей

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга по итогам проверок в 2020 году выявили нарушений на 17,5 млрд рублей. Об этом рассказал 19 мая глава КСП Константин Желудков во время отчета перед Заксобранием города.



По итогам года 24 должностных лица привлекли к административной ответственности, шестерых — оштрафовали, 19 человек были уволены, а пятнадцати объявили выговоры. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве после проверки МО «Город Колпино» и образовательного учреждения «Балтийский берег».

