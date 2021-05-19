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Контрольно-счетная палата Петербурга выявила в 2020 году нарушений более чем на 17 млрд рублей

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга по итогам проверок в 2020 году выявили нарушений на 17,5 млрд рублей. Об этом рассказал 19 мая глава КСП Константин Желудков во время отчета перед Заксобранием города.

По итогам года 24 должностных лица привлекли к административной ответственности, шестерых — оштрафовали, 19 человек были уволены, а пятнадцати объявили выговоры. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве после проверки МО «Город Колпино» и образовательного учреждения «Балтийский берег».

За год КСП выявила более 3,3 тысячи нарушений. При этом объем средств, которые были потрачены нецелевым образом, снизился с 344,2 млн до 316,1 млн рублей. А объем неэффективно использованных бюджетных средств по сравнению с 2019 годом, наоборот, вырос с 785,5 млн до 7,2 млрд рублей — в девять раз.

Устранили или приняли к сведению нарушения на 2,6 млрд рублей. 6 млн вернулись в бюджет, еще 3,3 млн — «вернулись» в качестве выполненных работ.

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Комментарии (2)

Lom
Можно ещё в угол поставить ответственных!!
dimas062
17 млрд. - "24 должностных лица привлекли к административной ответственности, шестерых — оштрафовали, 19 человек были уволены, а 15-ти объявили выговоры"... не видать нам экономического чуда, аналогичного китайскому, как своих ушей.
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