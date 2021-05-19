На Чукотке задержан участковый уполномоченный по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом 19 мая сообщает региональный Следственный комитет.
По версии СК, подозреваемый как минимум трижды запирал задержанных в самодельной металлической клетке в отделе полиции. В частности, 9 сентября прошлого года участковый из отдела МВД «Провиденское» поместил в клетку 21-летнюю девушку, «в отношении которой незаконно применил насилие, чем причинил ей физическую боль и телесные повреждения». При расследовании этого инцидента следователь выявил еще несколько аналогичных: в 2020 году незаконно в клетку отправились также 34-летняя женщина и 21-летний мужчина.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий). Расследование продолжается.