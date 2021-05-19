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На Чукотке задержанных запирали в самодельную клетку. Следователи заинтересовались местным участковым

На Чукотке участкового подозревают в запирании задержанных в самодельной клетке

На Чукотке задержан участковый уполномоченный по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом 19 мая сообщает региональный Следственный комитет.

По версии СК, подозреваемый как минимум трижды запирал задержанных в самодельной металлической клетке в отделе полиции. В частности, 9 сентября прошлого года участковый из отдела МВД «Провиденское» поместил в клетку 21-летнюю девушку, «в отношении которой незаконно применил насилие, чем причинил ей физическую боль и телесные повреждения». При расследовании этого инцидента следователь выявил еще несколько аналогичных: в 2020 году незаконно в клетку отправились также 34-летняя женщина и 21-летний мужчина.

Фото: СУ СК по Чукотскому автономному округу
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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий). Расследование продолжается.

Фото: СУ СК по Чукотскому автономному округу

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Комментарии (3)

АняСПб
жесть какая)
nuga
Начальник Чукотки фильм,идея взята оттуда.
bluxer
груз 200.
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