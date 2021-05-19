Готовивший нападение на техникум в Бурятии осуждён на 10 лет колонии. Его признали вменяемым

В Бурятии вынесен приговор молодому человеку, готовившему нападение на учебное заведение в Улан-Удэ. 20-летний местный житель признан виновным по статьям о незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывчатых веществ, взрывных устройств, умышленном уничтожении чужого имущества, совершённом путём взрыва, а также о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.



Как сообщили 19 мая в региональном управлении Следственного комитета, судом было установлено, что с ноября 2018 года молодой человек задумал совершить вооружённое нападение на один из городских техникумов, для чего самостоятельно изготовил не менее 15 взрывных устройств и в ходе испытаний осуществил их подрывы. Во время одного из таких подрывов он уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности.

