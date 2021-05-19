Готовивший нападение на техникум в Бурятии осуждён на 10 лет колонии. Его признали вменяемым

В Бурятии вынесен приговор молодому человеку, готовившему нападение на учебное заведение в Улан-Удэ. 20-летний местный житель признан виновным по статьям о незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывчатых веществ, взрывных устройств, умышленном уничтожении чужого имущества, совершённом путём взрыва, а также о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.
Как сообщили 19 мая в региональном управлении Следственного комитета, судом было установлено, что с ноября 2018 года молодой человек задумал совершить вооружённое нападение на один из городских техникумов, для чего самостоятельно изготовил не менее 15 взрывных устройств и в ходе испытаний осуществил их подрывы. Во время одного из таких подрывов он уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности.
Принять участие в нападении злоумышленник предложил троим своим знакомым, однако получил от них отказ. Это его не остановило, и для получения беспрепятственного доступа к помещениям учебного заведения он даже попытался поступить в него и несколько раз посещал здание под видом абитуриента. Также юноша приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, чёрные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств. Однако он так и не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку был вовремя изобличён и задержан полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ.
В ходе предварительного следствия в отношении подозреваемого проводилась судебно-психиатрическая экспертиза, он был признан вменяемым.
Помимо отбывания 10 лет в колонии молодому человеку предстоит заплатить ещё и штраф в размере 15 тыс. рублей.